Руководство парка «Патриот» арестовано: детали задержания директора Ахмедова и генерала Шестерова

5 августа стало известно, что руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимира Шестерова арестовали по делу о мошенничестве. В материале «Радио 1» расскажем, что случилось в парке «Патриот», что известно об Ахмедове и Шестерове и в чем их обвиняют.