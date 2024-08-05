Руководство парка «Патриот» арестовано: детали задержания директора Ахмедова и генерала Шестерова

Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»
5 августа стало известно, что руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимира Шестерова арестовали по делу о мошенничестве. В материале «Радио 1» расскажем, что случилось в парке «Патриот», что известно об Ахмедове и Шестерове и в чем их обвиняют.
Руководство парка «Патриот» задержали по подозрению в мошенничествеПо данным следствия, Ахмедов и Шестеров причастны к хищению бюджетных средств, которые выделялись на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Сообщается, что сумма хищений составляет более 40 млн рублей. Потерпевшей стороной признано Министерство обороны РФ.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Отмечается, что в деле могут появиться новые фигуранты. Сейчас правоохранители допрашивают некоторых сотрудников и отдельных представителей администрации «Патриота».
Стоит отменить, что Ахмедова арестовали еще 3 августа. Кроме того, он не является действующим военнослужащим. Фигурант пробудет под стражей до 21 сентября, решение вынес 235-й гарнизонный военный суд.
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Обыски в парке «Патриот»Силовики также провели обыски в доме и на рабочем месте заместителя начальника главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Были изъяты документы, необходимые для сбора доказательной базы.
О начале обысков в «Патриоте» сообщалось 23 июля. Тогда следственная группа вынесла из административного здания коробки с документацией. Ранее обыски связывали с делом экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, который являлся одним из кураторов строительства парка. Позже эти сведенья опровергли.
На активы фигурантов наложен обеспечительный арест. Ахмедову и Шестерову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет и штраф до 1 миллиона рублей.
Что известно о Вячеславе АхмедовеКак пишет Телеграм-канал Mash, Ахмедов прописан в трёх квартирах в лучших районах Москвы. Он также владеет «блатными» номерами для элитных авто. Сообщается, что за последнее десятилетие он приобрел автомобили Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi Q7, Audi A6 и Ford Focus. По данным издания, часть машин Ахмедов продал перед тем, как занял пост директора парка.
Есть сведенья, что в 2013-м Ахмедов был жертвой злоумышленников — от его имени кто-то указывал месячный доход в 9 тысяч рублей и подавал документы на получение 6 тысяч в долг. В итоге неизвестный взял пять микрокредитов.
Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»
Что известно о Владимире ШестеровеДо 2015 года Шестеров был связан с МЧС — руководил ФГКУ «Рузский ЦОПУ МЧС России». Потом работал в войсковой части 73407. В июне 2016 года Шестерова избрали председателем наблюдательного совета конгрессно-выставочного центра «Патриот».
Как пишет ТАСС, доход генерала составлял 3,028 млн рублей, в его владении была квартира 35,3 кв. м, два автомобиля Skoda Yeti и мотоцикл Harley-Davidson XG750.
По данным Mash, на супруге офицера Валентине числятся автомобили Volkswagen Touareg и премиум-минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic, однокомнатная и трехкомнатная квартиры в Тушково. Помимо этого, на женщину записано три участка: на 1,2 тысячи кв.м с двухэтажным домом, на 127 кв. м в «Царском селе» и на 1,5 тысячи квадратных метров в элитном закрытом поселке на территории дома отдыха «Лужки».
Фото: Минобороны РФ
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Алина Юрчак