Замглавы брянской гимназии №5 задержали по подозрению в халатности

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В Брянске задержана заместитель главы гимназии №5 Лариса Католикова. Её подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Согласно информации следствия, именно халатные действия Католиковой привели к тому, что 14-летняя Алина смогла пройти в школу с оружием и расстрелять одноклассников. По этой статье заместителю главы гимназии может грозить до семи лет тюремного заключения.
Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. По словам учителя, слова которого приводит ИА «Регнум», 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.
В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
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Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. По словам учителя, слова которого приводит ИА «Регнум», 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.
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Екатерина Коршунова