SHOT: на отца брянской школьницы, устроившей стрельбу, возбудили еще одно дело

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В отношении отца школьницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии, возбудили ещё одно уголовное дело — за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что ему грозит до семнадцати лет тюремного заключения. Ранее ему уже было предъявлено обвинение за небрежное хранение оружия.
Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. По словам учителя, слова которого приводит ИА «Регнум», 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.
В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
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Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. По словам учителя, слова которого приводит ИА «Регнум», 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.
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Екатерина Коршунова