Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке

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В США 41-летний житель штата Мичиган Джеймс Митчелл Керр попытался сбежать от полиции на газонокосилке и случайно прострелил себе руку. Об инциденте, произошедшем 19 сентября, сообщает CBS News.
Полицейский Роберт Хендерсон приехал к дому Керра, чтобы арестовать его за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Преступник, косивший траву у дома, отказался подчиняться и попытался скрыться, используя газонокосилку.
После непродолжительной погони пешком Керр съехал в канаву, но продолжал сопротивляться.
Помощник шерифа применил электрошокер, когда Керр достал пистолет и направил его на полицейского. Получив удар током, мужчина случайно выстрелил из своего оружия и ранил себя в руку.
Преступника доставили в больницу, а после лечения арестовали.
23 октября Керру предъявили обвинения в покушении на полицейского с использованием оружия и препятствовании правосудию.
Судебное разбирательство началось 13 ноября.
Офис шерифа также проводит независимое расследование инцидента.
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После непродолжительной погони пешком Керр съехал в канаву, но продолжал сопротивляться.
Помощник шерифа применил электрошокер, когда Керр достал пистолет и направил его на полицейского. Получив удар током, мужчина случайно выстрелил из своего оружия и ранил себя в руку.
Преступника доставили в больницу, а после лечения арестовали.
23 октября Керру предъявили обвинения в покушении на полицейского с использованием оружия и препятствовании правосудию.
Судебное разбирательство началось 13 ноября.
Офис шерифа также проводит независимое расследование инцидента.
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Мария Моисеева