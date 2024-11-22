Задержанный в Москве за взятку таксист сбежал через дыру в заборе отдела полиции

Фото: iStock/Georgiy Datsenko
В Москве водитель такси, доставленный в отдел за попытку дать взятку, сбежал от полиции через дыру в заборе. Через какое-то время его удалось задержать во второй раз при попытке улететь в Киргизию.
Все произошло 21 ноября в московском районе Раменки, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Таксиста остановили инспекторы ДПС, когда он выхеал на встречную полосу. Мужчина решил «договориться» и предложил сотрудникам взятку в 12 тысяч рублей. Однако его задержали и увезли в отдел.
Когда мужчину стали оформлять, ему удалось бежать, протиснувшись через дыру в заборе. Вскоре его снова удалось задержать — в аэропорту Внуково, когда он пытался вылететь вечерним рейсом в Киргизию.
Читайте также:
«Они не имеют права жить»: матери показали лишь часть тела 12-летней дочери — что школьники из Красноярска сделали с девочкой
Суд в Иркутске вынес приговор заключенным, насиловавшим и пытавшим сокамерников
В Таиланде впервые казнят женщину: за что «Мисс Ционид» убила 14 подруг и почему влезла в долги, подробности
Данил Пономарев