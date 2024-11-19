Жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до отдела полиции на капоте

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Жительница Тувы на капоте своего авто довезла неадекватного мужчину до отделения полиции Кызыла. Об этом сообщает краевой главк МВД.
Уточняется, что владелица автомобиля с подругой пришли на встречу с мужчиной. Через какое-то время он стал вести себя неадекватно: размахивал кулаками и ругался.
Женщины испугались и заперлись в машине, однако дебошир залез на крышу и пытался попасть в салон. Тогда водительница нажала на газ и поехала в сторону полицейского участка. Согласно информации ведомства, около отдела мужчина спрыгнул и убежал, а женщине выписали штраф на тысячу рублей.
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Екатерина Коршунова