Директора российского детсада обвинили в гибели ребёнка
В Махачкале перед судом предстанет директор частного детского сада. Следствие обвиняет её в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть ребёнка. Подробности приводит СК России по республике.
Женщина зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и вела деятельность по присмотру, уходу за детьми и их содержанию в частном дошкольном учреждении. При этом она грубо нарушала санитарно-эпидемиологические нормы и законодательство о защите прав потребителей.
В октябре 2025 года обвиняемая приняла в учреждение малолетнего ребёнка без необходимых медицинских документов и без обязательного первичного медицинского осмотра.
Когда состояние девочки ухудшилось, директор своевременно не оказала ей медицинскую помощь и не обратилась к врачам, хотя признаки заболевания явно требовали вмешательства. Позже медики госпитализировали девочку, но она скончалась. Женщину обвиняют по статье 238 УК РФ. В ближайшее время суд рассмотрит дело.
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