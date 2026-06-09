Директора российского детсада обвинили в гибели ребёнка

09 июня 2026, 17:06

В Махачкале директора частного детсада будут судить за смерть ребёнка

Фото: Istock/ChiccoDodiFC

В Махачкале перед судом предстанет директор частного детского сада. Следствие обвиняет её в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть ребёнка. Подробности приводит СК России по республике.