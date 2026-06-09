В Волгодонске мужчина зверски избил школьницу на глазах у родителей и детей
В Волгодонске Ростовской области неадекватный мужчина жестоко избил 16-летнюю девочку. Как сообщает Donday, инцидент произошёл на базе отдыха, где одновременно проходили две свадьбы и праздник для первоклассников.
Один из гостей свадьбы начал вести себя агрессивно: сначала подрался с женихом, после чего администрация вывела его за пределы базы. За забором мужчина ползал по земле, кидался камнями, бросался на машины и угрожал людям.
Затем он перелез обратно, погнался за отдыхающими, а позже напал на подростка: повалил на землю, схватил за волосы и потащил вниз по склону. Пятеро взрослых пытались помочь, но не смогли справиться с нападавшим. По словам матери девочки, «пытка длилась около 15 минут».
Дочь удалось спасти, она находилась в полусознании. Мужчину связали ремнями и скотчем и передали росгвардейцам. У девушки диагностировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Родители обратились в полицию с заявлением.
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