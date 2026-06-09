В Волгодонске мужчина зверски избил школьницу на глазах у родителей и детей

09 июня 2026, 16:13

В Волгодонске мужчина избил 16-летнюю девочку на базе отдыха

Фото: Istock/rai

В Волгодонске Ростовской области неадекватный мужчина жестоко избил 16-летнюю девочку. Как сообщает Donday, инцидент произошёл на базе отдыха, где одновременно проходили две свадьбы и праздник для первоклассников.