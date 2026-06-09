Россиянин на иномарке сбил полицейских, протаранил машину и влетел в светофор

09 июня 2026, 16:59

В Петербурге водитель сбил сотрудников ГИБДД и попытался скрыться

Фото: Istock/z1b

В Невском районе Петербурга водитель иномарки наехал на сотрудников полиции и попытался скрыться. Как сообщает Telegram-канал «78.Новости», инцидент произошёл накануне у дома 20 по Белёвскому проспекту.