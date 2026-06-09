Россиянин на иномарке сбил полицейских, протаранил машину и влетел в светофор
В Невском районе Петербурга водитель иномарки наехал на сотрудников полиции и попытался скрыться. Как сообщает Telegram-канал «78.Новости», инцидент произошёл накануне у дома 20 по Белёвскому проспекту.
Наряд Госавтоинспекции попытался остановить иномарку для проверки документов, но водитель предпринял попытку бегства. При этом он задел полицейских — те успели быстро среагировать и серьёзно не пострадали.
Во время погони Honda столкнулась с ещё одной служебной машиной у дома № 77 по улице Бабушкина. После этого сотрудники полиции применили табельное оружие — они открыли стрельбу по колёсам иномарки. В результате нарушитель не справился с управлением и врезался в светофор, где его и задержали.
Задержанный — 34-летний житель посёлка Кирилловское Выборгского района Ленинградской области. Мужчина находился в состоянии явного опьянения. Полицейские доставили его в отдел и оформили административные протоколы.
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