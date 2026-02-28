Директора российской танцевальной школы обвинили в развращении молодых учениц
Руководителя танцевальной школы в Кирове заподозрили в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Родительское собрание».
По словам бывшего сотрудника учреждения, от действий педагога могли пострадать несколько учениц, однако их родители не обращались в правоохранительные органы. Одна из жертв рассказала, что опасается последствий, и заявила о трех эпизодах сексуализированного насилия.
Экс-тренер утверждает, что руководитель оставался с девочками наедине и допускал недопустимое поведение — «тактильность, выходящую за рамки закона». Также, по его словам, есть сведения о похожих случаях, произошедших несколько лет назад. В подтверждение пострадавшие, как отмечается, передали ему доказательства, в том числе скриншоты переписок.
После того как о ситуации сообщили местные СМИ, на фан-странице школы в соцсетях появился пост, автор которого признал наличие «романтической связи» руководителя с одной из учениц, но попытался опровергнуть обвинения в насилии над несовершеннолетними и потребовал публичных извинений за, как утверждается, распространение слухов.
В пресс-службе СУ СКР по Кировской области заявили, что информацию из соцсетей уже проверяют.
