Директора российской танцевальной школы обвинили в развращении молодых учениц

28 февраля 2026, 16:40

Экс-тренер школы танцев Кирова обвинил ее директора в развращении учениц

Фото: istockphoto/Dziurek

Руководителя танцевальной школы в Кирове заподозрили в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Родительское собрание».