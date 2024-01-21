Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ У разбившегося в Афганистане самолета отказали два двигателя

У разбившегося в Афганистане самолета отказали два двигателя

21 января 2024, 11:40
Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Причиной крушения частного самолета в Афганистане, по предварительной версии, стал отказ двух двигателей
ТАСС пишет, что причиной крушения частного самолета в Афганистане явилась техническая неисправность, а именно отказ двух двигателей. Диспетчерам, пишет РЕН ТВ, доложили в первый раз об отказе правого двигателя в 17:19 (по мск), а через минуту отказал левый. Спустя 5 минут самолет пропал с радаров в 161 км от Душанбе.

Есть версия, что он направлялся туда на запасной аэродром. Экипаж мог доложить о небольшом остатке топлива из-за встречного ветра. Самолет Falcon 10, который пропал с радаров в Афганистане, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, сообщает Росавиация.


На борту были шесть человек, двое из которых россияне. Самолет Falcon 10 производит французская компания Dassault Aviation в 1978 году.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан.

Читайте также:

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

На борту пропавшего над Афганистаном частного самолета были двое россиян

Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России
#самолет
#крушение
#новости
#происшествие
#афганистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Баренцевом море на российском траулере взорвалась турбина двигателя
21 января 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Взрыв турбины главного двигателя произошёл на одном из новых траулеров в Баренцевом море.
«СеверПост», ссылаясь на осведомленный источник, сообщает, что взрыв произошёл на траулере-процессоре «Баренцево море», принадлежащем «Архангельскому траловому флоту», который входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК).

В результате происшествия никто не пострадал, судно к ночи доставят в Мурманск на буксире.

Ранее сообщалось, что российским морякам, которых удерживают из-за финансово-имущественного спора в порту Мапуту на судне Volopas, платят зарплату, и они могут сходить на берег. Об этом рассказали РИА Новости в МИД РФ. На рыболовецком судне Volopas, удерживаемом в Мапуту (столица Мозамбика), находятся пять человек, двое из которых, в их числе капитан судна – россияне. Люди оказались заложниками финансово-имущественного спора, который возник между компанией-судовладельцем и мозамбикской фирмой-агентом.

Читайте также:

МИД: Моряки, которых удерживают в Мапуту, получают зарплату и сходят на берег

В Сухуме из-за пожара в картинной галерее сгорели тысячи картин

«РВ»: российские разведчики угнали украинский БМП под Артемовском
#море
#происшествие
#россия
#авария
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во время марафона умер один участник, более 800 получили травмы
21 января 2024, 11:47

Фото: istockphoto/JaySi

В Гонконге во время марафона Standard Chartered Hong Kong Marathon один человек умер, 842 получили травмы.
Радиостанция RTHK сообщает, что в завершении 42-километрового забега один из участников, 30-летний мужчина, потерял сознание на платформе станции метро Тинь Хау. Его госпитализировали, но он умер.

Также в больницы доставили более 30 участников. Всего травмировались 842 участника забега. Многие из них получили ушибы и растяжения.

Ранее сообщалось, что труп 9-месячной девочки обнаружили в квартире на Тихоокеанской улице в Парголово в Санкт-Петербурге. РЕН ТВ пишет, что 22-летняя мать утром 20 января вышла из дома по делам и оставила девочку и её годовалого брата дома с подругой. По словам матери, она вернулась домой и обнаружила тело дочери между кроватью и стеной.

Читайте также:

В питерской квартире обнаружили труп 9-месячной девочки

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

В Лондоне женщина убила 11-летнюю соседку незаконным средством от клопов
#марафон
#бег
#спорт
#происшествие
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России
21 января 2024, 11:05

Фото: iStock/Sitikka

Пропавший в Афганистане самолет Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России. Об этом сообщили в Росавиации.
Сообщается, что самолет мог иметь технические неисправности. Судно потерпело крушение в горах афганской провинции Бадахшан.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира.

Двое граждан России находились на борту пропавшего с радаров над Афганистаном частного самолета. По предварительным данным, все пассажиры воздушного судна погибли.

Читайте также:

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

На борту пропавшего над Афганистаном частного самолета были двое россиян

Десять человек погибли при крушении бизнес-джета в Тверской области
#самолет
#бизнес
#судно
#пассажиры
#человек
#авиакомпании
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На борту пропавшего над Афганистаном частного самолета были двое россиян
21 января 2024, 10:53

Фото: iStock/Diy1

Двое граждан России находились на борту пропавшего с радаров над Афганистаном частного самолета. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на оперативные службы.
По предварительным данным, все пассажиры воздушного судна погибли. Отмечается, что самолёт перестал выходить на связь вечером в субботу, 20 января, в момент, когда находился в воздушном пространстве Афганистана.

Пилот воздушного судна накануне сообщал о технических неисправностях. На месте происшествия работают специалисты.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира.

Читайте также:

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

Власти взяли на контроль происшествие с крушением самолета

Десять человек погибли при крушении бизнес-джета в Тверской области
#самолет
#происшествие
#пассажиры
#контроль
#человек
#авиакомпании
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет
Aamaj News: Индийский самолёт разбился в афганском Бадахшане по пути в Москву
21 января 2024, 10:43

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает агентство Aamaj News.
Отмечается, что на борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. В Росавиации отметили, что воздушное судно Falcon 10 было зарегистрировано в госреестре гражданских воздушных судов РФ.

Сообщается, что самолет отклонился от заданного курса. На место крушения направлена группа специалистов для расследования крушения борта. Уточняется, что перед крушением пилот самолета заявлял об имеющихся технических проблемах.

Ранее сообщалось, чтолегкомоторный самолёт разбился в Лыткарине, пострадали два человека, погибших нет.

Читайте также:

Власти взяли на контроль происшествие с крушением самолета

Под Томском разбился самолёт: названы возможные причины

В Лыткарине разбился легкомоторный самолёт
#самолет
#происшествие
#судно
#контроль
#человек
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сухуме из-за пожара в картинной галерее сгорели тысячи картин
21 января 2024, 10:26

Фото: istockphoto/photovs

В здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где располагается Национальная картинная галерея, вспыхнул пожар.
Об этом сказано на сайте МЧС Абхазии. Пожар случился примерно в 04:00 по местному времени (03:00 мск). Возгорание ликвидировали более 10 пожарных расчетов, и к 07:00 (06:00 мск) пожар удалось локализовать.

Огню не позволили распространиться на близлежащие здания, а именно Абхазский и Русский театры, но, по предварительной информации, тысячи картин сгорели.

Врио министра культуры Динара Смыр сообщила государственному агентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания Центрального выставочного зала находились фонды Национальной картинной галереи, которая насчитывала более четырех тысяч экземпляров.

«Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», —заявила Динара Смыр.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем тг-канале о том, что в порту Усть-Луга горит терминал компании «Новатэк».

По словам очевидцев, пишет «Фонтанка», они дважды слышали звуки, которые были похожи на взрывы, но пока нет ясности – были ли взрывы причиной возгорания или случились после пожара. Сотрудники порта рассказали, что рядом с пожаром на погрузке находились корабли, которые прибыли из Панамы, и емкости с аммиаком и азотом.

Читайте также:

В Кингисеппском районе Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за пожара

В Сети появилось видео пожара на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области

В районе угольного терминала Морского торгового порта слышен взрыв
#картина
#новости
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В питерской квартире обнаружили труп 9-месячной девочки
21 января 2024, 10:16

Фото: istockphoto/Motortion

Труп 9-месячной девочки обнаружили в квартире на Тихоокеанской улице в Парголово в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ сообщает, что 22-летняя мать утром 20 января вышла из дома по делам и оставила девочку и её годовалого брата дома с подругой. По словам матери, она вернулась домой и обнаружила тело дочери между кроватью и стеной.

«В квартире был только годовалый брат погибшей девочки. Подруги дома не было, а входная дверь была закрыта», –сообщил собеседник РЕН ТВ.
Точную причину смерти девочки установит судмедэкспертиза. Следователи разыскивают женщину, присматривающую за детьми. Обстоятельства смерти ребенка в данный момент выясняют.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалый мальчик скончался после того, как проглотил таблетки от давления. РЕН ТВ пишет, что мальчик находился в доме с матерью и сестрой. Ребёнка оставили одного в комнате. В этот момент он съел несколько таблеток, которые лежали на столе. Спустя некоторое время, мальчик потерял сознание в коридоре.

Читайте также:

В Москве годовалый мальчик умер, проглотив таблетки

В Лондоне женщина убила 11-летнюю соседку незаконным средством от клопов

NBC: В США из-за арктического циклона погиб 61 человек
#санкт-петербург
#квартира
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кингисеппском районе Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за пожара
21 января 2024, 08:11

Фото: iStock/Distortion Media

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем тг-канале о том, что в порту Усть-Луга горит терминал компании «Новатэк».
По словам очевидцев, пишет «Фонтанка», они дважды слышали звуки, которые были похожи на взрывы, но пока нет ясности – были ли взрывы причиной возгорания или случились после пожара. Сотрудники порта рассказали, что рядом с пожаром на погрузке находились корабли, которые прибыли из Панамы, и емкости с аммиаком и азотом.

«Пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», - написал губернатор Александр Дрозденко.
Пожар ликвидируют МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе действуют режим повышенной готовности, работает оперштаб по устранению последствий. Причина пожара официально не сообщалась.

Напомним, что 18 января над территорией Ленинградской области ПВО впервые перехватила украинский БПЛА.

Целью атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Санкт-Петербург стал нефтяной терминал. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин в беседе с «Коммерсантом».

Читайте также:

В Сети появилось видео пожара на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области

В районе угольного терминала Морского торгового порта слышен взрыв

В небе над Смоленской областью сбит очередной беспилотник ВСУ
#ленинградская область
#происшествие
#пожар
#новости
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Daily News: Учителя начальных классов арестовали за сексуальные домогательства
21 января 2024, 06:29

Фото: iStock/Elmar Gubisch

В США 26-летний учитель и тренер начальной школы в Нью-Джерси арестован по обвинению в сексуальных преступлениях с участием несовершеннолетних. Об этом пишет Daily News со ссылкой на местные власти.
В публикации говорится, что Томаса Каррахера обвиняют в попытке распространения непристойных материалов среди несовершеннолетних, попытке поставить под угрозу благополучие ребёнка, а также попытке преступного сексуального контакта.

Сторона обвинения утверждает, что учитель использовал социальные сети для поиска предложений о сексе от несовершеннолетних девушек. Он также настаивал, чтобы собеседницы сделали для него интимные фотографии и направлял им своим снимки.

Читайте также:

В США полицейский заявил, что изнасиловал девушку «ненамеренно»

СК: В Москве арестовали учителя, подозреваемого в совращении школьниц

В якутском интернате педагоги десять лет издевались над детьми-инвалидами
#сша
#учитель
#учителя
#социальные сети
#педагоги
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф