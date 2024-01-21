У разбившегося в Афганистане самолета отказали два двигателя

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Причиной крушения частного самолета в Афганистане, по предварительной версии, стал отказ двух двигателей
ТАСС пишет, что причиной крушения частного самолета в Афганистане явилась техническая неисправность, а именно отказ двух двигателей. Диспетчерам, пишет РЕН ТВ, доложили в первый раз об отказе правого двигателя в 17:19 (по мск), а через минуту отказал левый. Спустя 5 минут самолет пропал с радаров в 161 км от Душанбе.
Есть версия, что он направлялся туда на запасной аэродром. Экипаж мог доложить о небольшом остатке топлива из-за встречного ветра. Самолет Falcon 10, который пропал с радаров в Афганистане, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, сообщает Росавиация.
На борту были шесть человек, двое из которых россияне. Самолет Falcon 10 производит французская компания Dassault Aviation в 1978 году.
Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан.
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Есть версия, что он направлялся туда на запасной аэродром. Экипаж мог доложить о небольшом остатке топлива из-за встречного ветра. Самолет Falcon 10, который пропал с радаров в Афганистане, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, сообщает Росавиация.
Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан.
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Мария Фирсова