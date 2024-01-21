В разбившемся в Афганистане самолете находилась пара из Волгодонска

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Супружеская пара, летевшая на самолёте Falcon, который разбился в Афганистане, из Волгодонска.
SHOT пишет, что супруги Анна и Анатолий Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря. Там женщина заболела и лечилась в больнице в Паттайе. Врачи решили подключить женщину к ИВЛ и госпитализировать её в Россию. Для этого заказали самолёт.
Анатолий Евсюков является предпринимателем. Он открыл в Волгодонске рынки «Машенька» в 1999 году, «Авангард» «Анна».
В июле 2014 года он получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка. В 2017 году Анатолия Евсюкова наградили знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность».
Всего на борту находилось 6 человек.
ТАСС пишет, что причиной крушения частного самолета в Афганистане явилась техническая неисправность, а именно отказ двух двигателей. Диспетчерам, пишет РЕН ТВ, доложили в первый раз об отказе правого двигателя в 17:19 (по мск), а через минуту отказал левый. Спустя 5 минут самолет пропал с радаров в 161 км от Душанбе.
Есть версия, что он направлялся туда на запасной аэродром. Экипаж мог доложить о небольшом остатке топлива из-за встречного ветра. Самолет Falcon 10, который пропал с радаров в Афганистане, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, сообщает Росавиация.
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Анатолий Евсюков является предпринимателем. Он открыл в Волгодонске рынки «Машенька» в 1999 году, «Авангард» «Анна».
Всего на борту находилось 6 человек.
ТАСС пишет, что причиной крушения частного самолета в Афганистане явилась техническая неисправность, а именно отказ двух двигателей. Диспетчерам, пишет РЕН ТВ, доложили в первый раз об отказе правого двигателя в 17:19 (по мск), а через минуту отказал левый. Спустя 5 минут самолет пропал с радаров в 161 км от Душанбе.
Есть версия, что он направлялся туда на запасной аэродром. Экипаж мог доложить о небольшом остатке топлива из-за встречного ветра. Самолет Falcon 10, который пропал с радаров в Афганистане, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, сообщает Росавиация.
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Мария Фирсова