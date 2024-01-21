Самолет, разбившейся в Афганистане, выполнял медицинский рейс

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Российский самолет Falcon 10B, потерпевший крушение в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс.
Подробности приводит источник РИА Новости.
ТАСС пишет, что причиной крушения частного самолета в Афганистане явилась техническая неисправность, а именно отказ двух двигателей. Диспетчерам, пишет РЕН ТВ, доложили в первый раз об отказе правого двигателя в 17:19 (по мск), а через минуту отказал левый. Спустя 5 минут самолет пропал с радаров в 161 км от Душанбе. Есть версия, что он направлялся туда на запасной аэродром. Экипаж мог доложить о небольшом остатке топлива из-за встречного ветра.
Самолет Falcon 10, который пропал с радаров в Афганистане, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, сообщает Росавиация.
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«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию», —рассказал собеседник агентства.
Самолет Falcon 10, который пропал с радаров в Афганистане, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, сообщает Росавиация.
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Мария Фирсова