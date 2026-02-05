В Японии из-за мощных снегопадов погибли 38 человек
С 20 января Японию накрыла череда мощных снегопадов, которые привели к трагическим последствиям. В результате стихийного бедствия погибли 38 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на главное пожарное управление страны.
Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в префектуре Ниигата. Там выявили 14 летальных случаев, что составляет более трети от общего числа погибших.
Помимо жертв, местные власти сообщают о большом количестве пострадавших. Как утверждается, всего ранения получил 451 человек, более сотни мужчин и женщин госпитализировали с серьезными увечьями.
Снегопады особенно сильно затронули север и северо‑запад Японии. Власти продолжают оценивать масштабы ущерба и оказывать помощь пострадавшим от непогоды.
