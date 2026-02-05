В Японии из-за мощных снегопадов погибли 38 человек

05 февраля 2026, 06:36

Фото: iStock/ronniechua

С 20 января Японию накрыла череда мощных снегопадов, которые привели к трагическим последствиям. В результате стихийного бедствия погибли 38 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на главное пожарное управление страны.