В США каннибал-садист откусил часть лица своей пленнице

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В штате Луизиана арестовали 31‑летнего Брэндона Патрика по обвинению в жестоком преступлении. Мужчина три дня удерживал женщину в своём жилище против её воли.



Как сообщает издание People, когда жертва попыталась сбежать, преступник настиг её и в качестве наказания откусил часть лица. Пострадавшую срочно госпитализировали и в настоящее время оказывают ей необходимую помощь.
Патрику предъявили обвинения в домашнем насилии, повлёкшем причинение тяжких телесных повреждений и в незаконном лишении свободы.

Выяснилось, что задержанный имеет криминальное прошлое. Кроме того, известно о его связях с местной бандой преступников.

Александр Огарёв

