05 февраля 2026, 05:52

People: в США каннибал-садист откусил часть лица своей пленнице

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В штате Луизиана арестовали 31‑летнего Брэндона Патрика по обвинению в жестоком преступлении. Мужчина три дня удерживал женщину в своём жилище против её воли.