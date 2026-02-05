В США каннибал-садист откусил часть лица своей пленнице
В штате Луизиана арестовали 31‑летнего Брэндона Патрика по обвинению в жестоком преступлении. Мужчина три дня удерживал женщину в своём жилище против её воли.
Как сообщает издание People, когда жертва попыталась сбежать, преступник настиг её и в качестве наказания откусил часть лица. Пострадавшую срочно госпитализировали и в настоящее время оказывают ей необходимую помощь.
Патрику предъявили обвинения в домашнем насилии, повлёкшем причинение тяжких телесных повреждений и в незаконном лишении свободы.
Выяснилось, что задержанный имеет криминальное прошлое. Кроме того, известно о его связях с местной бандой преступников.
