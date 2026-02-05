Достижения.рф

Работница аэропорта в Благовещенске упала с высоты и разбилась насмерть

В аэропорту Благовещенска погибла сотрудница, которая занималась обустройством нового терминала. О происшествии сообщила Восточно‑Сибирская транспортная прокуратура.



По предварительным данным, инцидент случился во время проведения малярных работ. 51‑летняя женщина упала с высоты четвёртого этажа. Специалисты установили, что при выполнении трудовых обязанностей она не использовала страховочные средства. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В связи с происшествием прокуратура инициировала расследование. Сотрудники надзорного органа оценят, соблюдались ли требования законодательства в области охраны труда и профилактики производственного травматизма. По результатам проверки будут приняты соответствующие правовые решения.

