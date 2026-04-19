Посетительницу суши‑кафе в Екатеринбурге избили из‑за жалобы на заказ

19 апреля 2026, 03:46

Конфликт с рукоприкладством произошел в одном из суши‑кафе Екатеринбурга. Пострадавшая сама рассказала изданию E1.RU о произошедшем.





Девушка зашла в заведение перекусить перед визитом к врачу, но ее заказ задерживался более чем на полчаса. В связи с этим посетительница решила отказаться от блюда, оформить возврат средств и оставить негативный отзыв о сервисе.



Конфликт начался со словесной перепалки. Одна из сотрудниц кафе стала оспаривать претензии клиентки.



«Пока делали возврат, одна из сотрудниц, которая сидела рядом в телефоне, сказала: "Там вообще‑то в чеке написано время приготовления, нормально вас обслужили". Я дала понять, что в дискуссию вступать не хочу. Она мне нахамила и послала куда подальше», — поделилась екатеринбурженка.