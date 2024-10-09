Дистанционный взрыв: заминированный поезд прибыл в Ярославль из Подмосковья, что известно о попытке теракта

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На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвращен теракт. Во время проверки днища одного из вагонов поезда, прибывшего из Подмосковья, сотрудники обнаружили подозрительное устройство с проводами. Подробности инцидента в материале «Радио 1».
В Ярославль прибыл поезд со взрывчаткой: подробности
По информации портала «Mash», во время проверки днища одного из вагонов поезда сотрудники обнаружили подозрительное устройство с проводами. Оно было установлено на 47-м вагоне. В связи с находкой место происшествия было оцеплено, на помощь вызвали кинологов и специалистов по уничтожению взрывчатых веществ. При дальнейшем осмотре у сотрудников правоохранительных органов возникли основания полагать, что на вагон было установлено самодельное взрывное устройство.
Детонации боеприпаса не произошло, жертв удалось избежать.
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Устройство, которое могло стать причиной взрыва на ярославском вокзале, было зафиксировано на пустом вагоне и весило 800 граммов. Поезд, на котором было обнаружено СВУ, перевозил цистерны.
Взрывное устройство, по данным правоохранительных органов, представляло собой сверток черного цвета, обмотанный скотчем. Внутри находилась металлическая труба с подозрительными веществами, а также SIM-карта, что предполагает возможность дистанционного подрыва. Сотрудники станции обнаружили его на высоте около 1,7 метра на соединении цистерны и платформы.
В настоящее время предстоит выяснить, когда к поезду было прикреплено взрывное устройство. Предварительно, состав формировался на станции Дно в Псковской области. После – прибыл на станцию Сонково в Подмосковье, а оттуда отправился в Ярославль.
Подрывы поездов под Брянском: что известно
2 мая прошлого года в Брянской области 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов неподалеку от станции Снежетьская. Локомотив не получил повреждений — опрокинутые вагоны были отцеплены, а поезд отправился дальше. Однако движение на участке между Снежетьской и Белыми Берегами было временно остановлено. В составе поезда было в общей сложности 70 вагонов.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз тогда сообщил, что подрыв рельсов был осуществлён с использованием «неустановленного взрывного устройства».
Днем ранее произошел аналогичный инцидент. На железнодорожных путях Брянской области прогремел взрыв, вызвавший крушение грузового поезда Гомель — Брянск. Сила взрыва составила примерно 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, повредив около шести метров рельсов и четыре бетонные шпалы.
Кто взорвал поезда
По данным портала «SHOT», взрывы на железнодорожных путях в Брянской области, произошедшие 1 и 2 мая, могли быть делом одних и тех же злоумышленников. На месте происшествия были найдены обломки молотка, обгоревшие провода, банка из-под краски и окурки.
Вскоре подозреваемые были задержаны. Оказалось, что они действовали по заданию украинских спецслужб.
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Анастасия Хохлова