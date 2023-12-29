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Гражданин Украины предстанет перед российским судом за подготовку теракта в Запорожье

Украинца осудят за попытку подрыва машины начальника отдела полиции в Мелитополе
29 декабря 2023, 15:48
Фото: istock / Zolnierek

Фото: istock / Zolnierek

Прокуратура Запорожской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении украинца, который планировал подорвать машину начальника отделения полиции в Мелитополе. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на Генпрокуратуру РФ.

По данным следствия, гражданин Украины Вадим Цуркан сговорился с работником Главного управления разведки Минобороны Украины для совершения диверсионно-террористических актов в Запорожской области. Украинец обучился минно-взрывному делу на военном полигоне ВСУ и в ноябре приехал в Мелитополь. Там он поулчил компоненты самодельного взрывного устройства.

Мужчине выдвинуты обвинения по статьям об участии в террористическом сообществе, приготовлении к совершению теракта, незаконном приобретении и хранении взрывчатки, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.


Ранее сообщалось, что на Украине пограничники достали из камышей мужчину, пытавшегося пересечь границу. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#суд
#прокуратура
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#минобороны
#рф
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Молодого певца Alex Khan обнаружили убитым в Якутске
29 декабря 2023, 15:56

Фото: iStock/simpson33

Молодого певца и актера Alex Khan (настоящее имя Александр Васильев) обнаружили убитым в Якутске, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Тело (Александра) Васильева (известен под псевдонимом Alex Khan) обнаружили в квартире на улице Петра Алексеева. Его зарезали. Предварительно, подозреваемый — отец одного из его друзей», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

По информации регионального Следственного комитета, тело 27-летнего артиста обнаружили с колото-резаными ранениями в области груди.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, назначены все необходимы экспертизы, возбуждено уголовное дело об убийстве.

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#уголовное следователи
#якутия
#убийство
#певец
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Глава Минздрава Башкирии попал в смертельное ДТП, есть погибшие
29 декабря 2023, 15:44

Фото: iStock/gorodenkoff

В массовой аварии на трассе в Караидельском районе пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Чиновник госпитализирован в местную больницу. По информации портала, Рахматуллин ехал на служебном автомобиле на пассажирском сидении.

ДТП произошло на 66 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка. Два человека погибли. На место происшествия прибыли экстренные службы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящее время не известно кто из водителей стал виновником аварии.

По предварительным данным, у главы ведомства черепно-мозговая травма и перелом ключицы.

Прежде сообщалось, что в Свердловской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе.

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#травма
#аварии
#происшествия
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В Ростове-на-Дону прокурора арестовали за избиение росгвардейца
Ростовского прокурора отправили под домашний арест после избиения росгвардейца
29 декабря 2023, 15:36

Фото: istock / Yingko

Суд в Ростове-на-Дону отправил под домашний арест на 2 месяца прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова, который подозревается в избиении офицера Росгвардии. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов.

«Ленинским районным судом Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по 23.02.2024 включительно», — сказано в сообщении.
До этого стало известно, что 22 декабря, подозреваемый избил росгвардейца. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, несколько переломов и ушибов.

Отмечается, что Ахметова уволили из прокуратуры.

Ранее сообщалось, что главу предприятия по производству антиковидной вакцины «Конвасэл» арестовали. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#задержание
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В ДТП с лесовозом на курганской трассе погибли мужчина и ребёнок
29 декабря 2023, 15:26

Фото: iStock/Motortion

В результате столкновения легковушки с лесовозом на курганской трассе погибли мужчина и ребёнок, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник из медицинской сферы.
По информации СМИ, трагедия произошла на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Каргапольском округе.

Легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с лесовозом. При каких обстоятельствах произошла авария — в настоящий момент устанавливается.

«Водитель легкового автомобиля в возрасте сорока лет и ребенок пяти лет погибли», — сообщил источник издания.

Дополнительных деталей происшествия не приводится.

Напомним, 28 декабря в Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в магазин «Пятёрочка».

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Домашняя кошка спасла пожилую хозяйку от агрессивного мужчины
San Antonio Express-News: в США кошка остановила мужчину, напавшего на хозяйку
29 декабря 2023, 15:18

Фото: istock / Nils Jacobi

В Соединенных Штатах кошка спасла жизнь престарелой хозяйки, остановив напавшего на нее мужчину. Об этом пишет San Antonio Express-News.

Инцидент произошел в городе Сан-Антонио, штат Техас, в Рождество, 25 декабря. 74-летняя женщина рассказала, что несколько лет назад состояла в романтических отношениях 60-летним Натаниелем Чарльзом Деруэном. Недавно у мужчины сгорел дом, и американка разрешила ему временно поселиться у нее.

В праздничный день он попросил бывшую избранницу дать ему на время машину, но она отказалась. Тогда Деруэн разозлился и набросился на женщину. Мужчина толкнул ее на кровать и начал душить, держа шею и закрывая рот и нос. Женище удалось сбежать благодаря кошке, которая набросилась на агрессивного мужчину. Он боялся кошек, поэтому остановился.

Американке удалось выбежать и добраться до ближайшего полицейского участка.

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#инцидент
#нападение
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Мошенники развели Героя России Тюрина на 10 миллионов рублей
29 декабря 2023, 15:11

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники развели лётчика-космонавта Михаила Тюрина на 10 миллионов рублей, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, с 15 по 20 декабря Тюрину регулярно звонил некий мужчина, который представлялся Герою России полицейским. Мошеннику удалось убедить лётчика, что ему необходимо перевести средства на безопасный счёт.

В результате, злоумышленнику удалось развести Тюрина на кредит размером в 10 миллионов рублей.

Когда лётчик догадался об обмане, то написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«С 10 августа по 17 декабря 2001 года Тюрин выполнил 128-суточный полёт на Международной космической станции. В 2003 году ему присвоили звание Героя России», — напомнили в Baza.

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Украинские пограничники достали из камышей мужчину, пытавшегося пересечь границу
На Украине пограничники достали из камышей пытавшегося пересечь границу мужчину
29 декабря 2023, 14:34

Фото: istock / Bychykhin_Olexandr

На Украине пограничники нашли мужчину, который пытался вброд пересечь реку Кучурган в Одесской области, на границе с Молдавией. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Как сообщает ведомство, украина заметили с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизором. Гражданин пытался перебросить на другой берег свои вещи, но когда к нему подошли пограничники, мокрый и без верхней одежды украинец попытался спрятаться в камышах.

«Путешественника» напоили горячим чаем и дали сухую одежду, но админпротокола избежать не удалось. Дело направлено в суд», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали гражданина Украины по имени Вандам Янов с наркотиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#граница
#задержание
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«Привязал к стулу и душил ремнем»: восьмиклассник запытал сверстника после школы
Восьмиклассника обвинили в пытках своего сверстника после школы в Москве
29 декабря 2023, 14:33

Фото: istock / nito100

Ученик восьмого класса устроил пытки своему сверстнику. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 27 декабря. Подросток предложил сверстнику пойти к нему в гости. В доме восьмиклассник привязал сверстника к стулу, начал стрелять в него резиновыми пулями, затем душил ремнем. Несовершеннолетний получил множественные ссадины и ушиб левой руки. Повреждения на теле ребенка увидела его мать, когда он вернулся домой. Женщина обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту издевательств над подростком. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прежде сообщалось, что женщина в Санкт-Петербурге заманила двух школьников домой «на чай» и истязала их.

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#избиение
#насилие
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионерки в Кашире на 2 месяца
29 декабря 2023, 14:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Каширский городской суд арестовал пожилого мужчину, которого подозревают в убийстве пенсионерки в Кашире, об этом сообщает «Известия».
Напомним, 23 декабря в Подмосковье пропала 70-летняя женщина. Она поехала на дачу в Каширу, а затем позвонила своей дочери, сказав, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину. После этого телефон пенсионерки отключился, больше её никто не видел.

В результате, правоохранители вышли на след 72-летнего жителя деревни Топканово. Не так давно он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году. Осмотрев багажник его автомобиля, следователям удалось обнаружить следы крови.

29 декабря Каширский городской суд арестовал подозреваемого на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 23 февраля 2024 года.

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