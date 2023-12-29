Гражданин Украины предстанет перед российским судом за подготовку теракта в Запорожье

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Прокуратура Запорожской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении украинца, который планировал подорвать машину начальника отделения полиции в Мелитополе. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на Генпрокуратуру РФ.
По данным следствия, гражданин Украины Вадим Цуркан сговорился с работником Главного управления разведки Минобороны Украины для совершения диверсионно-террористических актов в Запорожской области. Украинец обучился минно-взрывному делу на военном полигоне ВСУ и в ноябре приехал в Мелитополь. Там он поулчил компоненты самодельного взрывного устройства.
Мужчине выдвинуты обвинения по статьям об участии в террористическом сообществе, приготовлении к совершению теракта, незаконном приобретении и хранении взрывчатки, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.
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Алина Юрчак