Жителя Петербурга, который пытался поджечь военкомат, обвинили в госизмене

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В отношении жителя Санкт-Петербурга Максима Асрияна, который пытался поджечь военкомат, возбудили уголовное дело о государственной измене, эта информация следует из данных онлайн-картотеки Первого западного окружного военного суда.
Напомним, 1 октября 2022 года Асриян он пришёл к военному комиссариату Фрунзенском районе, имея при себе две бутылки с зажигательной смесью он планировал поджечь здание. Приблизившись к военкомату, обвиняемый заметил, что здание находится под охраной Росгвардии. Он побоялся довести задуманное до конца, однако, 22 октября 2022 года он всё же был задержан.
В карточке Асрияна также указано, что он обвиняется по статьям о государственной измене и попытки совершения террористического акта.
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«Судебное заседание для решения вопроса об избрании (продлении) меры пресечения — 27.12.2023. Информация по делу — Асриян Максим Игоревич», — сообщается на сайте Первого западного окружного военного суда.
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Евгения Парфентьева