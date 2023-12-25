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Жителя Петербурга, который пытался поджечь военкомат, обвинили в госизмене

25 декабря 2023, 22:40
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

В отношении жителя Санкт-Петербурга Максима Асрияна, который пытался поджечь военкомат, возбудили уголовное дело о государственной измене, эта информация следует из данных онлайн-картотеки Первого западного окружного военного суда.
Напомним, 1 октября 2022 года Асриян он пришёл к военному комиссариату Фрунзенском районе, имея при себе две бутылки с зажигательной смесью он планировал поджечь здание. Приблизившись к военкомату, обвиняемый заметил, что здание находится под охраной Росгвардии. Он побоялся довести задуманное до конца, однако, 22 октября 2022 года он всё же был задержан.

«Судебное заседание для решения вопроса об избрании (продлении) меры пресечения — 27.12.2023. Информация по делу — Асриян Максим Игоревич», — сообщается на сайте Первого западного окружного военного суда.


В карточке Асрияна также указано, что он обвиняется по статьям о государственной измене и попытки совершения террористического акта.

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#суд
#теракт
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На Кубани девятилетний мальчик провалился в яму, оставленную дорожниками
25 декабря 2023, 22:17

Фото: iStock/Alex Milan

В Краснодарском крае девятилетний мальчик провалился в яму, которую дорожные рабочие оставили после ремона, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По информации ведомства, в станице Геймановской Тбилисского района рабочие ремонтировали уличное освещение оставили неприкрытую яму. В неё провалился девятилетний мальчик. Сам выбраться из «ловушки» ребёнок не смог, ему помогли случайные прохожие и врачи скорой помощи.

«Прокуратура Тбилисского района организовала проверку сведений, размещенных в средствах массовой информации, по факту падения несовершеннолетнего в яму», — прокомментировали ситуацию в Telegram-канале надзорного ведомства.

При этом, о состоянии ребёнка и степени тяжести получённых им травм ничего не сообщается.

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#краснодарский край
#ямы
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Трёх сотрудников телеканала «Волгоград 24» уволили за костюмированную вечеринку
25 декабря 2023, 22:01

Фото: iStock/alexkoral

Троих журналистов с телеканала «Волгоград 24» уволили после попадания в сеть фотографий с их костюмированной вечеринки, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, сотрудники ГТРК «Волгоград-ТРВ» решили нарядиться в костюмы супергероев из кино и комиксов. Судя по фотографиям, все наряды были подобраны в рамках приличия, однако, общественные деятели увидели в них схожесть с фотографиями со скандальной «голой вечеринкой» блогерши Анастасии Ивлеевой.

Кто-то из комментаторов даже углядел в костюмах журналистов намёк на оскорбление религиозных символов — одна из девушек нарядилась в костюм монашки.

Руководство телеканала опубликовало пост, в котором заявило, что эта вечеринка была неофициальной, и они лично не имеют к организации праздника никакого отношения.

После проведения служебного расследования трое сотрудников были уволены.

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#увольнение
#праздник
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В Волгограде бывшему судье Байраку вынесли приговор по делу о мошенничестве
25 декабря 2023, 21:30

Фото: iStock/artisteer

Суд в Волгограде приговорил бывшего судью Геннадия Байрака к восьми годам лишения свободы по делу о мошенничестве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерину Вальковскую.
Следствие установило, что в 2021 году Байрак вымогал у своего знакомого 2,3 миллиона рублей. Он изготовил фальшивый иск от адвоката об изъятии имущества потерпевшего, а затем передал его в Октябрьский суд, который наложил арест на домовладение знакомого Байрака.

В отношении судьи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а также о превышении должностных полномочий.

Как сообщила Вальковская, суд в Волгограде вынес Байраку обвинительный приговор в виде восьми елт лишения свободы. Помимо этого, на протяжении двух лет он не будет иметь права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

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#уголовное следствие
#судья
#мошенничество
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В Москве арестован актёр из «Слова пацана» по делу об убийстве в 2011 году
25 декабря 2023, 21:21

Фото: iStock/Thomasaf

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник арестовал актера Сергея Базанова, исполнившего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что арест Базанова будет длиться несколько месяцев — до 20 февраля. По информации источника, по этому делу помимо Базанова был задержан еще один человек.

В сообщении пресс-службы уточняется, что актер руководствовался корыстными мотивами и совершал нападения на граждан, а также совершил убийство. По данным ТАСС, участники банды вместе с Базановым выстрелили погибшему в голову и похитили у него денежную сумму в размере 900 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал ещё одного участника «голой вечеринки», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева.

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#убийство
#арест
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#суд
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В Самаре будут судить женщину, которая незаконно прописала у себя 70 мигрантов
25 декабря 2023, 21:14

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Самаре будут судить женщину, которая незаконно прописала в своей квартире более 70 иностранных граждан, об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, 50-летняя самарчанка фиктивно прописывала в своей трёхкомнатной квартире на улице Зои Космодемьянской иностранных граждан. Пока на ситуацию не обратили внимание правоохранители, в её доме уже «проживали» десятки мигрантов. При этом, разумеется, никто из них на самом деле не жил в квартире женщины, она брала с них деньги за фиктивную прописку.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ». Ей грозит штраф в 500 тысяч рублей, принудительный работы или лишения свободы до трёх лет.

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#уголовное мигранты
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Минздрав ЛНР: У 105 детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ
25 декабря 2023, 21:00

Фото: iStock/monkeybusinessimages

У 105 из 124 детей, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер диагностировали грипп и ОРВИ, об этом сообщила глава Минздрава Луганской Народной Республики Наталия Пащенко в своём Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 21 декабря поезд привёз группу детей, который отдыхали в сибирском лагере «Олимпийская ребячка». Уже в поезде несколько детей почувствовали себя плохо, у них поднялась температура. 125 детей и 11 сопровождавших их взрослых возвращались домой, в Луганскую Народную Республику.

По словам главы регионального Минздрава, у 61 ребёнка и одного взрослого обнаружили грипп группы А, у 39 детей диагностировали признаки ОРВИ.

Оставшиеся 38 детей и 10 взрослых здоровы.

Уточняется, что все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

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МВД: Матери избитого на парковке Петербурга ветерана СВО начали угрожать
25 декабря 2023, 20:24

Фото: iStock/globalmoments

Матери ветерана спецоперации, которого избили на парковке в Санкт-Петербурге, начали поступать угрозы, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Напомним, на прошлой неделе у дома №2 по Биржевому переулку Санкт-Петербурга инвалид третьей группы, принимавший участие в специальной военной операции, сделал замечание водителю Lexus, который припарковал свою машину, перекрыв тротуар. Из автомобиля выскочили двое мужчин и избили военного. Как позже сообщили в полиции, ветерану нанесли не менее десяти ударов. Нападавших задержали, поместили в СИЗО и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По словам Волк, 22 декабря ветеран написал в полицию заявление, указав в нём, что его матери поступают угрозы в социальных сетях. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подчеркнула Волк.

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Челябинец обстрелял маршрутку с пассажирами
25 декабря 2023, 20:14

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Челябинске неизвестный обстрелял маршрутку с пассажирами, в которой, в том числе, находились дети, об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городские Telegram-каналы.
По информации СМИ, инцидент произошёл с маршрутным такси №35, которое совершает поездки от посёлка Новосинеглазово до Металлургического района и обратно. В момент, когда в общественном транспорте находились пассажиры, неизвестный выхватил пистолет и открыл по маршрутке стрельбу.

«Одна из пассажирок рассказала, что в это время у окна сидели ее дети. К счастью, никто не пострадал», — сообщает Telegram-канал «Недураки и дороги в Челябинске».

При этом, в МВД региона заявили, что уже взяли на контроль этот происшествие и связываются с перевозчиком для установления всех деталей случившегося.

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В Москве мужчина отрубил палец девушке, которая решила с ним расстаться
В Москве мужчина отрубил палец девушки из-за расставания
25 декабря 2023, 19:06

Фото: iStock/Dorin Puha

В Москве мужчина отрубил безымянный палец девушке, которая решила с ним расстаться. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, 24 декабря 30-летняя девушка сообщила своему мужчине о скором расставании, аргументировав свое решение тем, что у них нет совместного будущего.

Разъяренный 36-летний мужчина схватил топор для рубки мяса и начал им махать, расхаживая по кухне. В какой-то момент он решил им ударит по телефону девушки, а та попыталась спасти его. Удар пришелся по безымянному пальцу левой руки.

Пострадавшая была госпитализирована в шоковом состоянии. Палец врачи пришить не могли. При этом девушка не имеет претензий к бывшему возлюбленному и заявление в полицию писать не стала.

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