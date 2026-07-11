Диверсия на ж/д путях произошла в Германии

11 июля 2026, 15:21

DPA: В Германии произошла диверсия на железной дороге Кельн — Дюссельдорф

Фото: istockphoto/Elena Pantiukhina

На перегоне между Кёльном и Дюссельдорфом произошло возгорание сигнальных кабелей, в результате чего движение поездов на этом участке полностью остановили. Инцидент случился 10 июля — огонь вспыхнул одновременно в двух точках на склоне, прилегающем к железнодорожным путям.