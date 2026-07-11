Диверсия на ж/д путях произошла в Германии
На перегоне между Кёльном и Дюссельдорфом произошло возгорание сигнальных кабелей, в результате чего движение поездов на этом участке полностью остановили. Инцидент случился 10 июля — огонь вспыхнул одновременно в двух точках на склоне, прилегающем к железнодорожным путям.
По информации агентства DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, техническая неисправность рассматривается как маловероятная причина ЧП. В связи с этим полиция ФРГ не исключает умышленного вмешательства.
Как пишет Sueddeutsche Zeitung, в сети появилось неподтверждённое заявление ультралевой группировки «Kommando Angry Birds», которая взяла на себя ответственность за поджог. Свои действия авторы послания объяснили борьбой с промышленными технологиями на фоне массового вымирания видов. Подлинность этого заявления еще не установили.
Ремонтные работы на месте повреждений продолжаются. Представитель Deutsche Bahn утром 11 июля сообщил DPA, что сроки восстановления движения пока остаются неясными, и работы займут как минимум весь день. Пассажирам региональных и дальних поездов рекомендуется уточнять информацию о маршрутах.
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