Подростка подозревают в поджоге заправки в Подмосковье
В Подмосковье задержали 16-летнюю девушку по подозрению в поджоге автозаправочной станции. Инцидент произошел вечером 19 июня — в результате возгорания полностью выгорела одна из заправочных колонок, пострадавших нет.
Как сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк, личность несовершеннолетней установили в кратчайшие сроки. Задержанная — москвичка, ее доставили в территориальный отдел полиции для проведения дальнейших разбирательств.
На допросе, проходившем в присутствии законных представителей, фигурантка пояснила, что совершила поджог по указаниям неизвестных лиц, которые координировали ее действия через мобильный телефон. По факту происшествия следственное управление МУ МВД России «Щелковское» возбудило два уголовных дела: по признакам покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 30 и ст. 167 УК РФ), а также по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). Ведется расследование.
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