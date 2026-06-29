В Ярославле предотвратили поджог в синагоге

29 июня 2026, 10:53

В Ярославле задержали сторонника террористов, готовившего поджог синаноги

Фото: iStock/Naeblys

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в синагоге Ярославля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ведомства.





Поджог планировал сторонник запрещенной в России международной террористической организации. Он связался с одним из ее представителей, находящимся в Сирии, и по его указанию приобрел компоненты для изготовления бутылок с зажигательной смесью.



Затем злоумышленник изучил территорию культового еврейского учреждения и сфотографировал его. После совершения преступления он планировал скрыться в Сирии и вступить в ряды террористической организации. Однако осуществить задуманное мужчина не успел, так как его задержали.



При обыске по месту его жительства нашли и изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора. Уголовное дело возбудили по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической в РФ.