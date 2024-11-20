Для актера из «Астерикса» запросили пять лет тюрьмы во Франции

Юноша из Кирова оказался в больнице после замечания подросткам. Как сообщил Telegram-канал Baza, братья шли по улице Красина, когда пострадавший их окликнул и спросил, не являются ли они неформалами. Узнав, что ребята не относятся к субкультуре, прохожий остался недоволен.