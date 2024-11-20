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Для актера из «Астерикса» запросили пять лет тюрьмы во Франции

Прокуратура Франции запросила пять лет тюрьмы для актера Пальмада из-за ДТП
Фото: istockphoto/Sean Hannon

Фото: istockphoto/Sean Hannon

Пять лет тюрьмы запросили французские прокуроры для актера Пьера Пальмада, ставшего в прошлом году виновником ДТП под действием наркотиков, передает BFMTV.
«В отношении Пьера Пальмада обвинение потребовало 5 лет тюремного заключения с испытательным сроком в 3 года за серьезное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в департаменте Сена и Марна в феврале 2023 года, в результате которого три человека получили ранения», — сказано в сообщении.
Сторона обвинения попросила судить звезду за непредумышленное убийство, поскольку одна пострадавшая в результате трагедии потеряла ребенка. Суд прошение отклонил, иначе актер мог бы получить 14 лет лишения свободы.



Перед началом судебного заседания Пальмад извинился перед пострадавшими, сообщив, что не пьет и не употребляет наркотики.

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#кино
#новости
Британская журналистка пыталась ворваться на пресс-конференцию к Лаврову на саммите
20 ноября 2024, 22:15

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Журналистка британского телеканала Sky News попыталась прорваться без приглашения на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20. Об этом сообщает «Российская газета». Однако, как отмечается, журналисты из бразильских и российских СМИ проголосовали, чтобы не пускать ее.
По информации издания, изначально на мероприятие были согласованы СМИ Бразилии и России, однако в какой-то момент к ним прорвалась съемочная группа Sky News. Пресс-служба МИД РФ пошла на встречу и позволила другим журналистам проголосовать за возможность британцев задать вопрос. В итоге, те отказали им в такой возможности.

Сообщается, что Sky News не стали сдаваться и попытались пробиться к Лаврову уже после пресс-конференции, но он уже отправился в аэропорт.

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#аэропорт
#мид
#g20
#сми
#мид рф
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Жителя Саратовской области разыскивают после инцидента в баре
Таскавшего посетительницу бара за волосы жителя Балаково разыскивают
20 ноября 2024, 19:25

Фото: istockphoto/blinow61

В межгосударственный розыск объявили жителя Балаково Саратовской области после того, как он оттаскал за волосы посетительницу местного бара-кафе и скрылся, проинформировали в прокуратуре и СК. Уточняется, что заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.
По предварительной информации прокуратуры, в ночь на воскресенье, 17 ноября, разыскиваемый нарушал общественный порядок на фоне малозначительного конфликта и «причинил телесные повреждения одной из посетительниц заведения, таская ее за волосы». Личность подозреваемого установили.

В ведомстве добавили, что сейчас рассматривают вопрос, чтобы заочно избрать ему меру пресечения.

В СК сообщили, что по версии следователей, фигурант применил насилие по отношению к знакомой.

Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

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#мир
#россия
#саратовская область
#криминал
#следственный комитет
#прокуратура
#новости
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Baza: в Кирове прохожему выстрелили в лицо из ракетницы
20 ноября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Юноша из Кирова оказался в больнице после замечания подросткам. Как сообщил Telegram-канал Baza, братья шли по улице Красина, когда пострадавший их окликнул и спросил, не являются ли они неформалами. Узнав, что ребята не относятся к субкультуре, прохожий остался недоволен.
«Он начал предъявлять одному из братьев за окрашенные волосы и широкие штаны», — сказано в материале.
Подростки, со слов одного из них, не хотели конфликтовать, но молодой человек стал приближаться. В результате один из ребят выстрелил прохожему в лицо из ракетницы.

Братья сбежали с места инцидента, а пострадавший госпитализирован. Подростков задержали.

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#мир
#россия
#криминал
#дети
#подростки
#новости
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В Уфе молодая мать устроила наркопритон в подъезде многоэтажки
Mash Batash: молодая мать устроила наркопритон в подъезде уфимской многоэтажки
20 ноября 2024, 19:05

Фото: istockphoto/Sergei Fyss

Наркопритон устроила молодая мать в подъезде уфимской многоэтажки, пишет Telegram-канал Mash Batash. По информации канала, жители Черниковки пошли к полицейским с жалобой на молодую женщину.
Люди отмечают, что она уже судима за хранение запрещенных веществ. Они также уточняют, что злоумышленница воспитывает сына, наркотики она принимает прямо под камерами, а иногда приходят и гости, разбрасывая различную атрибутику, включая шприцы.

Перед этим сообщалось, что женщина в Краснодаре протаранила здание краевого художественного музея, являющееся памятником архитектуры. Как уточнили правоохранители, виновница инцидента получила права в марте. Ее госпитализировали.

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#россия
#башкортостан
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#наркотики
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Актера Машкова заочно приговорили на Украине к 10 годам за поддержку СВО
20 ноября 2024, 18:46

Актер Владимир Машков (фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

На Украине заочно приговорили к 10 годам колонии народного артиста России, актера Владимира Машкова за поддержку СВО. Об этом сообщила СБУ в своем телеграм-канале. Украинские власти, как отмечается, также конфисковали элитную квартиру в Одессе, которая якобы принадлежит Машкову.
«Десять лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков», — сказано в публикации.
Актера заочно приговорили к сроку, обвинив по статьям «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Пропаганда войны».

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Жительница Кубани протаранила на автомобиле краевой художественный музей
20 ноября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Жительница Краснодара протаранила на своем авто краевой художественный музей, ее доставили с травмами к медикам, уточнили в региональном УМВД.
«Девушка оказалась начинающим водителем. Виновница дорожно-транспортного происшествия с травмами доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой квалифицированной помощи», — добавили в ведомстве.
Известно, что права девушка получила весной в марте. На ее транспортном средстве отсутствовал знак «начинающий водитель», за что предусмотрена ответственность в виде штрафа в 500 рублей.

В результате инцидента пострадала входная дверь и стена здания, которое является архитектурным памятником.

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В Подмосковье мигрант до смерти забил 5-месячную дочь: подробности страшного происшествия в Люберцах
20 ноября 2024, 18:45

Фото: iStock/Nelly Senko

19 ноября в подмосковных Люберцах мигрант из Таджикистана забил до смерти свою 5-месячную дочь из-за того, что его раздражал плачь. Подробности случившегося в материале «Радио 1».

Оба родителя погибшего ребенка — мигранты


Мать ребенка приехала из Украины, отец — из Таджикистана. От первого брака у женщины осталось двое детей. От нового мужчины она родила еще двоих, самому младшему на момент трагедии было 5 месяцев. Семья из пяти человек проживала в съемной квартире площадью 30 квадратных метров.

ИА Регнум пишет, что муж заставлял всю семью жить «по законам шариата». Согласно заявлениям родственников матери убитого ребенка, муж запирал их в доме, отнимал у нее и детей телефоны, не позволяя им звонить и общаться с родными. Кроме того, он принуждал их жить по мусульманским законам.

Убил из-за плача


Фото: iStock/KiwiRob

По предварительной информации, мать отошла в магазин, ребенок проснулся и начал плакать. Отец сильно рассердился из-за не унимающийся малышки и что бы она замолчала избил ее. Ребёнку были нанесены множественные удары по голове несовместимые с жизнью. Тело малышки сейчас направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.

По возвращению домой мать вызвала медиков. МКRU пишет, что женщина рассказывала историю про бусину, якобы ребенок ей подавился. Был ли этот рассказ покрывательством мужа или только предположением о случившимся с дочерью выяснит следствие.

Сейчас 26-летний Муроджон задержан. На допросе он сознался правоохранителем в убийстве своей дочери. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Кроме того, мужчина находится на территории России нелегально, временная регистрация у него закончилась 1 ноября.

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#ребёнок
#уголовное ук
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#статьи
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Турист отправился в Проклятые горы больше месяца назад и исчез
7news: австралийский турист отправился в Албанские Альпы и исчез
20 ноября 2024, 18:05

Фото: istockphoto/Евгений Хабаров

Турист из Австралии 28-летний Кэмерон Твисс пропал больше месяца назад в Албанских Альпах или так называемых Проклятых горах, передает 7news. Известно, что молодого человека видели на тропе Тет в национальном парке Вальбона в северной части Албании 13 октября.
По словам местных жителей, в 17-километровый поход нужно идти с профессионалом, но турист хотел пойти один.

Паспорт австралийца из Аделаиды и его вещи нашли в общежитии. Туриста не нашли, к поискам подключили брата пропавшего. Поисково-спасательная операция продолжается.

Перед этим сообщалось, что индийский турист сломал ногу в Таиланде, конфликтуя с продавцом магазина.

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#мир
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#австралия
#туристы
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«Завыла от ужаса»: мать по геолокации искала 30-летнего сына в Подмосковье и пришла в шок от увиденного, что известно
20 ноября 2024, 17:52

Фото: istockphoto / Daria Kulkova

В Подмосковье произошла страшная история. Женщина на протяжении двух недель самостоятельно пыталась найти своего пропавшего без вести сына. И у неё получилось: она обнаружила его изувеченное тело в густом лесу недалеко от Чехова. «Радио 1» ​расскажет, что же произошло с пропавшим Самратом.

Нашла сына в лесу


31 октября пропал без вести 30-летний Самрат. После того, как он перестал выходить на связь, его родственники забили тревогу, ведь для него это было не характерное поведение. Все сразу поняли: что-то случилось.

На поиски отправилась его мать, Людмила Пименова. Женщина пробиралась по тёмному холодному лесу. В руках у неё был телефон с геолокацией сына.

Женщина двигалась медленно, внимательно осматривая покрытую опавшими листьями землю.

Внезапно Людмила остановилась — на фоне тёмной листвы она заметила странное светлое пятно. Подойдя ближе, она увидела брюки камуфляжной расцветки на молодом человеке, лежащем ничком на земле. Лицо было скрыто, но женщина поняла, что безжизненное тело, которое она нашла — её сын.

Сёмочка (так его называли родные) был у мамы первенцем, любимым сыном и гордостью. Он никогда не приезжал в гости к матери с пустыми руками: каждый раз он покупал два букета — для Людмилы и для маленькой сестренки. Парень был всеобщим любимцем, душой компании. Успешно занимался бизнесом, в финансовом плане всё было хорошо.

Не вернулся домой


31 октября Самрат должен был поехать на дачу к маме. Время шло, а его всё не было.

Людмила пыталась дозвониться до сына, но его телефон был выключен. Затем обеспокоенная мать позвонила девушке Сёмы, к которой он должен был зайти перед поездкой на дачу. Но девушка сказала, что парень к ней не заходил.
«Люда сразу почувствовала плохое. Сёма никогда не пропадал ни на минуту. Он постоянно кому-то из родных звонил, с кем-то переписывался. Но в тот день в сети он был последний раз около пяти вечера. Чтобы он несколько часов никому ничего не написал, не проверил сообщения — это нонсенс», — рассказала сестра Людмилы Ольга Соколова.
Женщина немедленно обратилась в полицию. Дежурный офицер выслушал её с лёгкой усмешкой и серьёзно к делу не отнёсся: якобы молодого здорового парня не было всего ничего, а его обеспокоенная мать уже подняла тревогу.

Однако материнское сердце что-то предчувствовало, Людмила хорошо знала своего сына: он не мог просто взять и пропасть.

На следующий день, 1 ноября, один из друзей семьи на своём автомобиле проследил маршрут Сёмы от его квартиры в Москве до ресторана в Чехове, в котором был замечен мужчина. Именно на парковке этого ресторана он заметил автомобиль «Мерседес», который принадлежал Самрату. Машина была заперта, а документы на автомобиль и паспорт Сёмы лежали на переднем сиденье.
«Люда добилась того, что сотрудники ресторана разрешили ей посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Сёма там был не один. Они сидели за столиком, о чем-то разговаривали, у племянника было недовольное выражение лица», — поделилась тётя Сёмы.

Самрат Джавадов (Фото: lizaalert.org)

Увезли в лес


Людмила немедленно рассказала об этом полиции.

Через день неизвестный человек отправил Пименовой видеозапись. На кадрах, снятых в лесу, был запечатлён Самрат, стоящий на коленях в окружении группы людей.
«Один из них тягал Сёму за волосы, тыкал ему в лицо пистолетом. Это было так страшно, что не смогла дальше смотреть. Я просто громко завыла от ужаса, хотя в тот момент шла по улице», — рассказала сестра Людмилы.
У полицейских также имелось это видео. Они определили место съёмки и 4 ноября туда отправились сотрудники полиции. На месте происшествия они обнаружили куртку и мобильный телефон Самрата. Точное местоположение они не сообщили матери юноши, сказав лишь, что это находится в лесу на границе Чеховского и Домодедовского районов.

После этого от полицейских не было никаких известий. Встревоженной маме они говорили, что отсутствие новостей не означает, работа не идёт: они просто не предоставляют информацию третьим лицам.

В конце концов один из полицейских них не выдержал напора Людмилы и передал ей координаты места, где были обнаружены вещи её сына. Оно находилось между деревней Прохорово и СНТ «Садко».

Женщина сразу отправилась туда вместе с двумя младшими сыновьями. Уже через 35 минут женщина обнаружила тело своего старшего сына в 70 метрах от места, указанного геолокацией.
«СК вообще видимо не торопились. Приехали только в 23:35, а мать с детьми находятся в данном лесу с 16:00 часов. Самые дисциплинированные оказались ритуальщики! Они приехали раньше всех», — поделилась информацией собеседница «Чехов Вид».

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Обстоятельства смерти Самрата


Через несколько дней после трагедии, Людмила получила свидетельство о смерти Сёмы.

«Там написано, что смерть произошла в результате убийства и тело обнаружено в лесном массиве с повреждениями на лице. И результаты вскрытия: отёк головного мозга травматический (неизвестно), субдуральная гематома (неизвестно), нападение с применением тупого предмета (неизвестно). И дата смерти неизвестна. То есть вскрытие показало, что ничего не показало», — сообщила Ольга.
Похороны Самрата состоялись 19 ноября. Попрощаться с 30-летним парнем пришли десятки его друзей и родственников, которым теперь предстоит узнать всю правду о смерти Самрата.

«В СМИ появились странные материалы, в которых говорится, что Сёма скончался от переохлаждения. Как так, если есть эта запись, где над ним там измываются? Но журналисты же откуда-то взяли эту версию. Значит, сами сотрудники правоохранительных органов им и сказали это?» — сказала тётя жертвы.
Ольга сообщила, что, когда обнаружили его тело, оно ещё не успело окоченеть. То есть смерть Сёмы могла произойти не раньше 10 ноября. Однако полицейские находились на месте происшествия 4 ноября.

Страшно представить, что избитый молодой человек мог умирать в лесу более недели. Возможно, ему удалось преодолеть расстояние в 70 метров. В таком случае, он мог умереть не от полученных травм, а от обезвоживания и переохлаждения.

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