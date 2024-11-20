Для актера из «Астерикса» запросили пять лет тюрьмы во Франции

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Пять лет тюрьмы запросили французские прокуроры для актера Пьера Пальмада, ставшего в прошлом году виновником ДТП под действием наркотиков, передает BFMTV.
«В отношении Пьера Пальмада обвинение потребовало 5 лет тюремного заключения с испытательным сроком в 3 года за серьезное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в департаменте Сена и Марна в феврале 2023 года, в результате которого три человека получили ранения», — сказано в сообщении.Сторона обвинения попросила судить звезду за непредумышленное убийство, поскольку одна пострадавшая в результате трагедии потеряла ребенка. Суд прошение отклонил, иначе актер мог бы получить 14 лет лишения свободы.
Перед началом судебного заседания Пальмад извинился перед пострадавшими, сообщив, что не пьет и не употребляет наркотики.
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