Жителя Саратовской области разыскивают после инцидента в баре

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В межгосударственный розыск объявили жителя Балаково Саратовской области после того, как он оттаскал за волосы посетительницу местного бара-кафе и скрылся, проинформировали в прокуратуре и СК. Уточняется, что заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.
По предварительной информации прокуратуры, в ночь на воскресенье, 17 ноября, разыскиваемый нарушал общественный порядок на фоне малозначительного конфликта и «причинил телесные повреждения одной из посетительниц заведения, таская ее за волосы». Личность подозреваемого установили.
В ведомстве добавили, что сейчас рассматривают вопрос, чтобы заочно избрать ему меру пресечения.
В СК сообщили, что по версии следователей, фигурант применил насилие по отношению к знакомой.
Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.
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В ведомстве добавили, что сейчас рассматривают вопрос, чтобы заочно избрать ему меру пресечения.
В СК сообщили, что по версии следователей, фигурант применил насилие по отношению к знакомой.
Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.
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Никита Кротов