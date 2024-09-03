Для командира ВСУ Храпача запросили заочное пожизненное лишение свободы

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К пожизненному лишению свободы гособвинитель попросил заочно приговорить командира боевиков ВСУ полковника Дмитрия Храпача пишет РИА Новости, со ссылкой на судебное слушание во Втором западном окружном военном суде.
«Прошу заочно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал прокурор.
Как указала сторона обвинения, фигурант для устрашения гражданских и дестабилизации деятельности госорганов приказывал бить по местам расположения пунктов войсковых частей под Белгородом, которые не участвовали в спецоперации.
В уголовном деле говорится о четырех ударах такого рода. Действия Храпача нанесли ущерб Минобороны России, а также привели к ранениям и смертям.
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