Для командира ВСУ Храпача запросили заочное пожизненное лишение свободы

Случаи мошенничества от имени банков участились в России, при использовании этой схемы жертву убеждают снять со счетов все свои накопления или даже взять кредиты и перевести эти деньги на якобы безопасный счёт. Эти средства попадают в руки злоумышленников, предупреждают в пресс-службе подмосковного главка МВД.