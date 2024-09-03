Появились подробности в деле найденной мертвой в Нижнем Тагиле школьницы

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Найденную мертвой в Нижнем Тагиле школьницу выманивал из квартиры подозреваемый, когда отца 11-летней девочки не было дома, пишет Ural Mash.
Уточняется, что мужчина после смерти супруги выпивал и не отпускал дочь на улицу, однако в последний день лета разрешил пойти к подружке. Когда он вернулся и понял, что дочери нет дома — сразу обратился к стражам порядка.
Ученица пятого класса любила игру Roblox и хорошо училась, ее искали родители знакомых и учителя. Около подъезда, где проживала школьница, теперь есть стихийный мемориал. Люди несут к нему цветы и игрушки. Пришли и одноклассники, несмотря на дождливую погоду.
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