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Бывших сотрудников «Военно-строительной компании» обвинили во взяточничестве

СК обвинил во взяточничестве экс-сотрудников «Военно-строительной компании»
03 сентября 2024, 17:08
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В получении взятки на сумму больше 13 миллионов рублей обвинили экс-сотрудников «Военно-строительной компании», а также в злоупотреблении служебным положением, сообщили в Следкоме.


«Следствием установлено, что указанные лица в составе организованной группы получили от генерального директора компании-подрядчика взятку в размере более 13 миллионов рублей за согласование заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства», — прокомментировали там, добавив, что фигуранты сотрудничают со следователями.
Ранее в СК России сообщали о росте в этом году числа тяжких преступлений, которые совершают мигранты.

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#россия
#уголовное дело
#криминал
#взятка
#деньги
#следственный комитет
#новости
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве от имени банков
03 сентября 2024, 17:22

Фото: iStock/Diy1

Случаи мошенничества от имени банков участились в России, при использовании этой схемы жертву убеждают снять со счетов все свои накопления или даже взять кредиты и перевести эти деньги на якобы безопасный счёт. Эти средства попадают в руки злоумышленников, предупреждают в пресс-службе подмосковного главка МВД.
«Мошенники представляются сотрудниками банков или какой-либо госструктуры и, обращаясь к абоненту по имени-отчеству, рассказывают, что кто-то пытался снять деньги с его счёта. Иногда, чтобы звучать более правдоподобно, мошенники могут назвать последние цифры счёта или банковской карты своего собеседника», — говорится в сообщении.
Чтобы не стать жертвой мошенников, следует немедленно прекращать такие разговоры. Не надо ничего выяснять у звонившего, лучше всего сразу положить трубку, а если остались сомнения — самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, взятому из проверенного источника.

Ни в коем случае нельзя передавать личную информацию — пароли, данные, пин-код карты, коды из СМС и прочее. А о полученном мошенническом звонке следует сообщить в полицию.

Более полная информация о разоблачённых мошеннических схемах, а также о том, что делать, если взломали вашу электронную почту или аккаунт в мессенджере, размещена на сайте правительства Московской области в разделе «Осторожно, мошенники».

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#московская область
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Появились подробности в деле найденной мертвой в Нижнем Тагиле школьницы
Ural Mash: Настю Якину в день исчезновения выманил из квартиры сосед-убийца
03 сентября 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Найденную мертвой в Нижнем Тагиле школьницу выманивал из квартиры подозреваемый, когда отца 11-летней девочки не было дома, пишет Ural Mash.
Уточняется, что мужчина после смерти супруги выпивал и не отпускал дочь на улицу, однако в последний день лета разрешил пойти к подружке. Когда он вернулся и понял, что дочери нет дома — сразу обратился к стражам порядка.

Ученица пятого класса любила игру Roblox и хорошо училась, ее искали родители знакомых и учителя. Около подъезда, где проживала школьница, теперь есть стихийный мемориал. Люди несут к нему цветы и игрушки. Пришли и одноклассники, несмотря на дождливую погоду.

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Мужчина напал на полицейских с отверткой в Ингушетии, есть пострадавшие
Мужчина напал на полицейских в Магасе в Ингушетии, один сотрудник пострадал
03 сентября 2024, 16:20

Фото: istockphoto/Dzurag

Нападение на пост полиции совершил мужчина при въезде в ингушский Магас. Как сообщили стражи порядка, пострадал один полицейский, нападавшего ликвидировали.
Несколько часов назад стало известно о задержании бывшего мэра Магаса, разыскиваемого за коррупцию, Усмана Аушева. Как уточнили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия, фигуранта взяли в Грозном.

По предварительным данным, Аушев в период с начала января по начало февраля 2023 года одобрил завышенную смету, чем был причинен ущерб на сумму в почти два миллиона рублей.

Уточнялось, что Аушев после этого подал в отставку и скрылся за пределами Ингушетии.

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#россия
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#ингушетия
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«Нашли в лесу без сознания»: Кто вымогал деньги у бойца СВО в Приморье, подробности
Следствие допускает, что ОПГ в Приморье вымогала деньги и у других бойцов СВО
03 сентября 2024, 15:36

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Приморье правоохранители разбираются в уголовном деле о вымогательстве и доведении до попытки самоубийства 21-летнего ветерана СВО Никиты Носова. Мужчина утверждает, что на этот шаг его толкнули местные бандиты и бездействие силовиков. В материале «Радио 1» расскажем подробности этого дела.

Местные цыгане прикрывались судьей

Утром 1 сентября в дальневосточных группах появился ролик, в котором житель Уссурийска Никита Носов рассказывает, что на фронте потерял руку, а когда вернулся домой, стал жертвой злоумышленников. Он пояснил, что по ранению получил 3 миллиона рублей.

«Местные цыгане, прикрываясь знакомством с судьей, потребовали с меня деньги. Я отдал около 250 тысяч. Потом некий Рауф Хубалиев пообещал помочь вернуть эти средства. В итоге взял с меня еще 150 тысяч, но ничего не сделал», — рассказывает молодой человек.
Каким образом преступники вымогали деньги, и какие обещания давали по их возвращению — мужчина не уточнил. Как утверждает Носов, после его обращения в полицию сотрудник порвал заявление и сказал, что не может ничем помочь.

Пытался уйти из жизни

В конце записи боец начал плакать и заявил, что подобные вымогательства на Дальнем Востоке поставлены на поток. Он призвал главу СК Александра Бастрыкина вмешаться, после чего сообщил, что хочет уйти из жизни.

Позже выяснилось, что старший брат бойца не мог долго него дозвониться и написал заявление в полицию. Искать ветерана СВО отправились сотрудники МВД, дружинники и военнослужащие. Никита был найден в бессознательном состоянии в лесу около дома.

Бойца экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимацию. К вечеру понедельника Никита вышел из комы, его состояние стабилизировали. Сейчас к нему никого не пускают.

Инцидент получил широкую огласку в сети. Так, депутат ГД Александр Хинштейн написал заявление в Генпрокуратуру и призвал наказать виновных.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в особо крупном размере». Подозреваемый, ранее судимый 22-летний гражданин, задержан. На допросе он признался в содеянном.

В скором времени ему будет избрана мера пресечения. Вероятнее всего, мужчину заключат под стражу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут других участников преступления и потенциальных жертв.

Уголовное дело возбудили и в СК. Председатель Александр Бастрыкин поставил его на особый контроль в центральном аппарате и потребовал у руководителя краевого управления доклад о ходе расследования. В пресс-службе не уточнили, о какой конкретно статье идет речь, но, возможно, о доведении до покушения на самоубийство, пишет РИА Новости.

Не единственный случай

Как утверждают общественники, следователи ожидают нормализации состояния пострадавшего для дальнейшей беседы с ним.

«Насколько я знаю, эпизод с вымогательством произошел еще в 2022-м, когда Никита только вернулся с СВО после ранения. Причем деньги с него требовали старые знакомые, вращающиеся в околокриминальных кругах. Якобы Носов ранее то ли занимал у них какую-то сумму, то ли сам им давал под проценты, а потом потребовал вернуть», — рассказывает Иван.
Насколько это соответствует действительности, станет понятно после того, как с потерпевшим пообщаются следователи.

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Сапер из «Азова»* получил 18 лет за разбой в Мариуполе
Сапёра из «Азова»* Рудика приговорили к 18 годам колонии за угон автомобиля
03 сентября 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Silent_GOS

К 18 годам колонии за разбой и жестокое обращение с населением приговорили боевика запрещенного в России «Азова»* Сергея Рудика, сообщила пресс-служба Следкома.
«Приговором суда ему [Cергею Рудику] назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — прокомментировали в ведомстве.

Там добавили, что суду хватило доказательств, чтобы вынести решение. Следствие установило, что весной 2022 года фигурант и его сослуживцы дежурили в Мариуполе в районе проспекта Нахимова, когда получили незаконный приказ похитить машину у гражданских. Увидев транспортное средство, боевики напали с автоматами Калашникова на невооруженных людей.

«Нападавшие несколько раз выстрелили в воздух, а затем, направив оружие на мирных граждан, стали угрожать его применением и заставили их покинуть автомобиль. С похищенным имуществом Рудик с сослуживцами с места происшествия скрылись, распорядившись им по своему усмотрению», — резюмировали в Следкоме.

Осужденный полностью признал свою вину.

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#новости
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Школьный автобус в КНР насмерть задавил 11 человек
CCTV: автобус насмерть задавил 11 человек рядом со школой в КНР
03 сентября 2024, 14:20

Фото: istockphoto/josephmok

Больше десяти человек погибли в результате наезда автобуса на школьников и родителей в Китае, передает Центральное телевидение КНР (CCTV). Отмечено, что трагедия произошла ранним утром около семи часов во вторник, 3 сентября.
Автобус потерял управление, вылетев на обочину, где были пешеходы. Среди погибших пятеро детей и шестеро взрослых. Водитель автобуса задержан, сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Ранее была информация, что на юго-востоке Турции в результате крупной аварии с участием автобуса пострадали 30 человек. Еще 11 погибли. Губернатор Мефтун Даллы говорил, что водитель мог заснуть за рулем.

Перед этим сообщалось, что работников ФСБ в Дагестане обстрелял наркодилер.

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В Грозном взяли разыскиваемого за коррупцию экс-мэра города Магас Аушева

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#мир
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#автобус
#школа
#новости
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В Грозном взяли разыскиваемого за коррупцию экс-мэра города Магас Аушева
03 сентября 2024, 13:32

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Грозном задержан бывший мэр ингушского города Магас Усман Аушев, сообщила пресс-служба МВД по Ингушетии.
«…Установили местонахождение бывшего мэра города Магаса, находящегося в федеральном розыске, и во взаимодействии с коллегами из МВД по Чеченской Республике задержали его в Грозном», — пояснили там.
Предварительно, в период с 10 января по 6 февраля прошлого года Аушев, будучи заказчиком ремонта электроснабжающих сетей, утвердил завышенные сметы, чем был нанесен ущерб на почти два миллиона рублей.

«После противоправного деяния мэр ушёл в отставку по собственному желанию и скрылся за пределами Ингушетии…» — добавили в пресс-службе.

Чиновника арестовали на период разбирательства.

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#россия
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#криминал
#новости
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У ростовчанки после сделанного аборта всё равно родился ребёнок
03 сентября 2024, 13:23

Фото: istockphoto/Zulkarnieiev Zulkarnieiev

Беременной жительнице Ростова-на-Дону сообщили, что её ребёнок во чреве умер, и сделали аборт. Но малыш, видимо, был несогласен и всё равно родился.
Валентина развелась с мужем ещё в 2020 году, но они продолжали время от времени встречаться, сообщает телеграм-канал Mash Don. После одной из таких встреч женщина узнала, что беременна. После процедуры УЗИ в клинике «МедЮгТранс», ей сообщили, что плод замер, сердцебиение у ребёнка отсутствует. В женской консультации поликлиники № 1 Валентину направили на вакуумный аборт, эмбрион удалили.

Через некоторое время женщине стало плохо, она вновь пошла в женскую консультацию. Врач поставила диагноз «воспаление матки», прописала колоть антибиотики. Как выяснилось, зря. Через месяц, когда менструация так и не возобновилась, ростовчанка сделала новое УЗИ, которое показало наличие плода со сроком 14-15 недель.

Уже на суде представители «МедЮгТранса» заявили, что надо было с самого начала не доверять только УЗИ, а идти к акушеру-гинекологу. Медицинская экспертиза показала, что решительно все врачи плохо обследовали пациентку, а затем ей был проведён некачественный аборт. Все три медучреждения должны выплатить около 250 тысяч рублей. Валентина считает, что сумма должна быть намного больше и намерена обжаловать это решение.

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Ученого из Новосибирска приговорили к 15 годам за госизмену
Мосгорсуд назначил 15 лет колонии директору ИТПМ СО РАН Александру Шиплюку
03 сентября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Наказание в виде 15 лет колонии строгого режима по статье о госизмене получил директор Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк, передает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы», — прокомментировали там.
Известно, что Шиплюк признан виновным, оштрафован на полмиллиона рублей, а после освобождения в течение полутора лет будет иметь ограничение свободы. Подробности не сообщаются, поскольку дело является секретным.

Кроме Шиплюка арестовали ученых Анатолия Маслова и Валерия Звегинцева. Институтские работники просили высшее руководство страны «защитить российскую аэродинамическую науку».

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