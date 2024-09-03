Бывших сотрудников «Военно-строительной компании» обвинили во взяточничестве

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В получении взятки на сумму больше 13 миллионов рублей обвинили экс-сотрудников «Военно-строительной компании», а также в злоупотреблении служебным положением, сообщили в Следкоме.
«Следствием установлено, что указанные лица в составе организованной группы получили от генерального директора компании-подрядчика взятку в размере более 13 миллионов рублей за согласование заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства», — прокомментировали там, добавив, что фигуранты сотрудничают со следователями.Ранее в СК России сообщали о росте в этом году числа тяжких преступлений, которые совершают мигранты.
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Никита Кротов