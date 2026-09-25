Для ликвидации конопляного поля в Приамурье привлекли бронетранспортёр
В Октябрьском муниципальном округе Амурской области ликвидировали три гектара дикорастущей конопли. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Мероприятия провели сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Октябрьский» совместно с органами безопасности в войсках. Очаг произрастания наркосодержащего растения обнаружили в селе Екатеринославка. Для уничтожения зарослей задействовали бронетехнику, что позволило оперативно обработать значительную территорию.
В Приамурье подобные мероприятия проводятся на регулярной основе. С начала года там удалось ликвидировать дикорастущую коноплю на общей площади свыше 716 гектаров.
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