Закопала в тряпках: мигрантка из Узбекистана забила дочь, похоронила в огороде и сняла на видео

Фото: istockphoto/photo_world
Уроженка Узбекистана закопала собственную дочь в огороде. Оказалось, что женщина неоднократно применяла насилие к ребёнку, о чем было известно соседям. О том, почему никто не сообщал об избиении ребенка в полицию и за что мать расправилась с дочерью расскажет редакция «Радио 1».
Видео с «похоронами»
Уроженка Узбекистана избивала дочь
Семья из Узбекистана переехала в Новосибирск в 2016 году. На тот момент у пары уже было трое детей. В 2020-м году женщина забеременела, однако родила она самостоятельно, на учет не вставала. Соседи семейства позже расскажут, что многодетная мать практически ни с кем не общалась, редко выходила из дома. Часто из дома доносились крики. Женщина ругала кого-то из детей и применяла физическую силу.
Когда младшей дочери исполнился год, нерадивая мать стала избивать и ее. По словам соседей, женщина злилась на то, что девочка не ходит и постоянно плачет. В полицию жители поселка не обращались, хотя знали, что происходило за стенами соседского дома.
Фото: istockphoto/globalmoments
Задержание мигрантки
После того, как видео попало в Сеть, кадрами заинтересовались правоохранители. Оказалось, что семья из Узбекистана находилась на территории РФ незаконно. Отец перебивался случайными заработками, мать применяла насилие к детям. В один из дней женщина не рассчитала сил и до смерти забила свою полуторогодовалую дочь. Захоронить тело ребенка мать решила на участке съемного дома, запечатлев процесс на видео.
«По поводу похорон — мы в полном шоке. То есть у нас на соседнем участке похоронен был ребенок маленький в тряпках каких-то. Как такое возможно?» — недоумевают соседи семейства.Уроженка Узбекистана при задержании заявила, что не хотела лишать дочь жизни и все произошло случайно. В настоящее время мать-убийца отбывает наказание в колонии.
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Анастасия Хохлова