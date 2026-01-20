Для устроившего резню в архангельском техникуме запросили 15 лет колонии
Прокуратура запросила 15 лет лишения свободы для Артемия Крюкова, устроившего резню в техникуме Архангельска в сентябре 2025 года. Об этом надзорный орган сообщил в своем телеграм-канале.
Ведомством предлагается отбывание части основного наказания в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима.
Подсудимый, находящийся под стражей, полностью признал вину, заявив, что хотел лишь припугнуть завуча. Он обвиняется по статьям об участии в террористической организации и покушении на убийство четырех лиц по мотиву идеологической ненависти.
По версии следствия, утром 29 сентября молодой человек вошел в здание учебного заведения и напал на его сотрудников. В результате пострадали четыре человека, преступника задержали студенты.
