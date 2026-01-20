Достижения.рф

Для устроившего резню в архангельском техникуме запросили 15 лет колонии

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области

Прокуратура запросила 15 лет лишения свободы для Артемия Крюкова, устроившего резню в техникуме Архангельска в сентябре 2025 года. Об этом надзорный орган сообщил в своем телеграм-канале.



Ведомством предлагается отбывание части основного наказания в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима.

Подсудимый, находящийся под стражей, полностью признал вину, заявив, что хотел лишь припугнуть завуча. Он обвиняется по статьям об участии в террористической организации и покушении на убийство четырех лиц по мотиву идеологической ненависти.

По версии следствия, утром 29 сентября молодой человек вошел в здание учебного заведения и напал на его сотрудников. В результате пострадали четыре человека, преступника задержали студенты.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0