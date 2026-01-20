Для устроившего резню в архангельском техникуме запросили 15 лет колонии

20 января 2026, 14:24

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области

Прокуратура запросила 15 лет лишения свободы для Артемия Крюкова, устроившего резню в техникуме Архангельска в сентябре 2025 года. Об этом надзорный орган сообщил в своем телеграм-канале.