В Якутии 16-летний подросток погиб на выставке военной техники
В Якутии 16-летний подросток погиб на выставке военной техники. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как оказалось, школьник осматривал уличную экспозицию, забрался внутрь танка через люк в днище и его придавило тяжёлой подвижной металлической деталью. От полученных травм подросток скончался на месте. Представители парка отказались от комментариев. На месте работает следственный комитет.
Ранее стало известно, что в Калужской области не менее 20 человек обварились в кипятке в квартирах в Обнинске. Один из пострадавших скончался от полученных травм.
