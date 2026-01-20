Не менее 20 человек обварились в кипятке в квартирах Обнинска Калужской области

20 января 2026, 13:18

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Обнинске (Калужская область) минимум 20 человек получили ожоги кипятком в своих квартирах, один пострадавший скончался спустя две недели. Причиной инцидента стала неисправность или отсутствие терморегуляторов горячей воды в высотках — управляющие компании проигнорировали их установку.