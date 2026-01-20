Не менее 20 человек обварились в кипятке в квартирах Обнинска Калужской области
В Обнинске (Калужская область) минимум 20 человек получили ожоги кипятком в своих квартирах, один пострадавший скончался спустя две недели. Причиной инцидента стала неисправность или отсутствие терморегуляторов горячей воды в высотках — управляющие компании проигнорировали их установку.
По информации Telegram-канала Mash, первые жалобы поступили ещё в декабре от жителей домов, обслуживаемых УК «Обнинск», «Бытсервис», «УЖКХ», «ЧИП» и «В одном дворе». Пострадавшие получили ожоги II и III степени — у некоторых образовались волдыри, у других частично обожжена кожа.
Проверка показала, что во время подготовки к отопительному сезону УК были уведомлены о неисправности регуляторов ГВС, но не устранили проблему. Эксперт Дмитрий Афанасьев отметил, что система горячего водоснабжения в Обнинске открытая, и установка терморегуляторов была обязательной.
Сейчас следственные органы изъяли документы в УК «Обнинск», где произошёл смертельный случай. Прокуратура поручила Госжилинспекции провести проверку всех управляющих компаний города.
