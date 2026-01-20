В Татарстане мужчина готовил покушение на офицера ФСБ из-за мести
В Татарстане задержали мужчину, который готовил покушение на офицера ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации следствия, 45-летний подозреваемый действовал из мести. Он привлёк соучастника для реализации преступного замысла, однако злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
