В Петербурге из-за плюшевого мишки перекрыли улицу

17 апреля 2026, 14:21

«Фонтанка» В Петербурге из-за плюшевого мишки перекрыли Кузнецовскую улицу

В Санкт-Петербурге пришлось перекрыть движение на Кузнецовской улице из-за бесхозного плюшевого медведя. Об этом сообщает «Фонтанка».





На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники ОМОН. Территорию оцепили, специалисты приступили к тщательному обследованию подозрительной находки.



Опасения не подтвердились. Игрушка оказалась обычным забытым медведем, а не взрывным устройством. Взрывотехники успешно «разминировали» зверя. Жертв и пострадавших нет.



