В Петербурге из-за плюшевого мишки перекрыли улицу
«Фонтанка» В Петербурге из-за плюшевого мишки перекрыли Кузнецовскую улицу
В Санкт-Петербурге пришлось перекрыть движение на Кузнецовской улице из-за бесхозного плюшевого медведя. Об этом сообщает «Фонтанка».
На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники ОМОН. Территорию оцепили, специалисты приступили к тщательному обследованию подозрительной находки.
Опасения не подтвердились. Игрушка оказалась обычным забытым медведем, а не взрывным устройством. Взрывотехники успешно «разминировали» зверя. Жертв и пострадавших нет.
