Петербуржца обязали выплатить 60 тысяч рублей женщине, покусанной его собакой
Жителя Санкт-Петербурга обязали выплатить 60 тысяч рублей женщине, пострадавшей от нападения его собаки. Об этом сообщает местное издание «Мойка 78».
Инцидент произошел около подъезда жилого дома — животное набросилось на прохожую, когда хозяин доставал ключи. Мужчина извинился перед пострадавшей на месте, и они разошлись. Однако на следующий день женщина обратилась за медицинской помощью с укушенной раной левого предплечья.
Петербуржец не явился на заседание. Суд постановил, что он не обеспечил безопасность во время прогулки с питомцем.
Ранее сообщалось, что в Сочи стая бездомных собак напала на мать с трехлетним сыном. Женщина серьезно пострадала, пытаясь защитить ребенка.
