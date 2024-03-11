На Урале пятиклассница поздравила старшеклассников с 23 февраля групповым сексом

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В Первоуральске Свердловской области пятиклассница занялась групповым сексом с двумя старшеклассниками. Так девочка решила поздравить ребят с 23 февраля. Об этом пишет Mash.
Мама одного их мальчиков увидела видео в телефоне сына. Тогда она обратилась в полицию и написала заявление, в котором потребовала наказать девочку и друга за совращения своего ребенка. Полиция провела с детьми профилактическую беседу.
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