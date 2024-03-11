В Ленобласти обнаружили тела трёх членов семьи с пулевыми ранениями в голове

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Уголовное дело по факту обнаружения троих тел с признаками насильственной смерти возбуждено в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».
Отмечается, что в посёлке Красносельское после пожара в жилом доме были обнаружены тела супругов и их сына с огнестрельными ранениями головы.
СК РФ по Ленинградской области возбудил дело по статье Уголовного кодекса об убийстве двух и более лиц.
В настоящее время следователи проводят следственные и оперативные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Так назначены судебные экспертизы.
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СК РФ по Ленинградской области возбудил дело по статье Уголовного кодекса об убийстве двух и более лиц.
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Анастасия Чинкова