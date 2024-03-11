В России впервые арестовали за шпионаж гражданина Южной Кореи

Фото: iStock/choochart choochaikupt
В России впервые за шпионаж арестовали гражданина Республики Корея. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Как сообщили представители правоохранительных органов, личность гражданина, подозреваемого в шпионаже, была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Пэк Вон Сун был задержан во Владивостоке, где судом ему был вынесен приговор в виде лишения свободы. Затем он был этапирован в Москву, где с ним проведут следственные действия.
Читайте также:
Еще одного участника «голой вечеринки» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в метро
В Подмосковье пациентка рехаба обвинила охранника в спаивании и изнасиловании
*движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Анастасия Чинкова