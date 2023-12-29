DM: Девушку-волонтёра из Великобритании нашли мёртвой в Киеве

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Британку, которая работала на Украине волонтёром, обнаружили мёртвой в её постели, об этом сообщает Daily Mail.
По информации СМИ, 25-летняя Кэтрин Мельничук работала волонтёром на Украине на протяжении последних 1,5 лет.
Мельничук обнаружили 24 декабря её сослуживцы. При этом, обстоятельства смерти девушки описываются как «подозрительные», однако, не раскрываются.
Сообщается, что точные причины смерти будут обнародованы официальными лицами.
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«Девушка — военный медик, 25 лет, из Великобритании, работавшая волонтером на Украине, найдена мертвой в своей постели после 18 месяцев службы в зоне боевых действий», — прокомментировали ситуацию в издании.
Сообщается, что точные причины смерти будут обнародованы официальными лицами.
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Евгения Парфентьева