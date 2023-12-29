Глава Минздрава Башкирии попал в смертельное ДТП, есть погибшие

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В массовой аварии на трассе в Караидельском районе пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Чиновник госпитализирован в местную больницу. По информации портала, Рахматуллин ехал на служебном автомобиле на пассажирском сидении.
ДТП произошло на 66 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка. Два человека погибли. На место происшествия прибыли экстренные службы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящее время не известно кто из водителей стал виновником аварии.
По предварительным данным, у главы ведомства черепно-мозговая травма и перелом ключицы.
Прежде сообщалось, что в Свердловской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе.
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ДТП произошло на 66 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка. Два человека погибли. На место происшествия прибыли экстренные службы, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящее время не известно кто из водителей стал виновником аварии.
Прежде сообщалось, что в Свердловской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе.
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Анастасия Крестьянова