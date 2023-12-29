В ДТП с лесовозом на курганской трассе погибли мужчина и ребёнок

Фото: iStock/Motortion
В результате столкновения легковушки с лесовозом на курганской трассе погибли мужчина и ребёнок, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник из медицинской сферы.
По информации СМИ, трагедия произошла на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в Каргапольском округе.
Легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с лесовозом. При каких обстоятельствах произошла авария — в настоящий момент устанавливается.
Дополнительных деталей происшествия не приводится.
Напомним, 28 декабря в Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в магазин «Пятёрочка».
Читайте также:
В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в «Пятёрочку»
На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера
В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек
Легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с лесовозом. При каких обстоятельствах произошла авария — в настоящий момент устанавливается.
«Водитель легкового автомобиля в возрасте сорока лет и ребенок пяти лет погибли», — сообщил источник издания.
Дополнительных деталей происшествия не приводится.
Напомним, 28 декабря в Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в магазин «Пятёрочка».
Читайте также:
В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в «Пятёрочку»
На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера
В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек
Евгения Парфентьева