DM: Трамп заявил, что работавшего в Белом доме подростка «Большие яйца» избили
Работавшего в Белом доме 19-летнего подростка Эдварда Коростина по прозвищу «Большие яйца» избили в Вашингтоне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает The Daily Mail.
По словам американского лидера, «Большие яйца» избила «толпа головорезов».
«Мой друг "Большие яйца — герой"», — написал в соцсети Х товарищ друг человека Марко Элез.
Он отметил, что Коростин заступился за женщину, на которую напали восемь преступников, пытаясь угнать её машину.
Ранее «Большие яйца» покинул пост в Департаменте государственной эффективности США (DOGE) в администрации Трампа.