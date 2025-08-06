Спецпосланник Трампа прибудет на встречу с российским руководством 6 августа

06 августа 2025, 05:40

Reuters: Спецпосланник Трампа Уиткофф встретится с российским руководством 6 августа

Стив Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с руководством России в среду, 6 августа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.





Вашингтон не предоставил деталей относительно программы визита своего представителя. Предполагается, что целью визита спецпосланника Трампа станут переговоры, направленные на убеждение российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня в зоне конфликта на Украине.





«Специальный посланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством», — подчеркивается в материале Reuters.