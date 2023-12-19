В Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью

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27-летняя девушка пропала 16 декабря после ссоры с матерью.
РЕН ТВ сообщает, что последний раз девушка связывалась с матерью утром в день пропажи. Она тогда попросила женщину перевести ей деньги за оплату услуг такси.
Тело девушки обнаружили в ночь с 18 на 19 декабря на берегу озера Рябиновское недалеко от деревни Мишуково в Ногинском районе.
У девушки была отморожена рука. На теле девушки не было обнаружено признаков насильственной смерти.
Сообщается, что она страдала от наркотической зависимости. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти молодой москвички.
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Тело девушки обнаружили в ночь с 18 на 19 декабря на берегу озера Рябиновское недалеко от деревни Мишуково в Ногинском районе.
Сообщается, что она страдала от наркотической зависимости. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти молодой москвички.
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Мария Фирсова