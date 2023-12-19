В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на коляску с двухлетним ребёнком

Фото: istockphoto/Dmitrii Guldin
В Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску, в которой находился двухлетний ребёнок.
РЕН ТВ сообщает, что ребёнка госпитализировали в состоянии средней тяжести. ЧП случилось примерно в 8 часов утра недалеко от дома 37, корпус 1 на Новочеркасском проспекте.
От сильного удара коляска оказалась примята. Мать малыша кричала и просила прохожих вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка.
Ранее во Всеволожске годовалая девочка отравилась снегом. Причиной явились химикаты, находившиеся в снегу. По данным 78.ru, женщина вместе с дочерью отправилась на прогулку. Девочка упал в сугроб плечом, а после перевернулась и начала есть снег.
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«На коляску с ребёнком с крыши дома по упала глыба льда», - говорит собеседник РЕН ТВ.
Ранее во Всеволожске годовалая девочка отравилась снегом. Причиной явились химикаты, находившиеся в снегу. По данным 78.ru, женщина вместе с дочерью отправилась на прогулку. Девочка упал в сугроб плечом, а после перевернулась и начала есть снег.
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Мария Фирсова