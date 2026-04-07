Достижения.рф

В Москве две девочки заплатят 100 тысяч за то, что сбили пенсионера на самокате

Фото: Istock/ANGHI

В Москве суд оштрафовал двух девочек-подростков за наезд на пожилого мужчину. Подробности приводит столичный департамент транспорта.



Инцидент произошёл вечером 4 апреля в прогулочной зоне у пруда в Чертанове. Очевидцы сообщили, что две несовершеннолетние девушки управляли электросамокатом и на полной скорости врезались в пожилого мужчину.

В результате наезда пенсионер получил серьёзные травмы, а виновницы скрылись с места происшествия. После инцидента сотрудники правоохранительных органов вычислили нарушительниц. Сервис аренды самокатов заблокировал их аккаунты, а самих школьниц столичный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело против несовершеннолетних.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0