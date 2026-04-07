Саша Конь отправился пешком в Бразилию с 300-килограммовой самодельной повозкой
Житель Ставрополя, 37-летний Александр, известный под прозвищем Конь, отправился пешком в Бразилию. За спиной он везёт самодельную повозку весом 300 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Многие автовладельцы пожаловались на мужчину: по их словам, путешественник создаёт помехи на дороге и заслуживает штрафа. Александр не является известным блогером и ранее работал в автосервисе в Рязанской области.
Там он привязал к себе повозку на трос и начал движение. Из-за этого способа передвижения окружающие и прозвали его Конём. Мужчина решил уйти в Латинскую Америку, чтобы избежать суеты, которую он называет «хтонической».
Путешественник проходит в день от 15 до 30 километров, несмотря на переменчивую погоду. Он ведёт здоровый образ жизни: не употребляет алкоголь, не курит и не ест мясо. Александр ничего не знает о блогере с таким же именем, но не против встретиться с полковником Алексом Хорсом.
