ДНК помогла связать Теда Банди с убийством девушки спустя 50 лет
Следователи установили причастность серийного убийцы Теда Банди к гибели 17-летней Мелиссы Энн Смит из штата Юта. Об этом 27 октября сообщила прокурор округа Саммит Маргарет Олсон.
Как пишет People, расследование продвинулось благодаря анализу ДНК и косвенным уликам. Специалисты обнаружили генетический материал Банди в останках девушки.
Смит исчезла 18 октября 1974 года. В тот день она гуляла с подругой, и девушки заходили в пиццерию и ресторан в городе Марри. Через девять дней охотник нашел останки Мелиссы в лесу. Судмедэксперты установили, что перед смертью она подверглась изнасилованию.
Следователи подозревали Банди, однако больше 50 лет им не удавалось доказать его причастность. В апреле специалисты с помощью анализа ДНК связали убийцу с гибелью еще одной пропавшей девушки — Лоры Эйм.
Тед Банди совершал преступления с 1974 по 1978 год в нескольких штатах США. Его жертвами стали более 30 девушек и девочек.
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