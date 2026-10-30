ДНК помогла связать Теда Банди с убийством девушки спустя 50 лет

30 октября 2026, 10:09

Фото: iStock/Rawf8

Следователи установили причастность серийного убийцы Теда Банди к гибели 17-летней Мелиссы Энн Смит из штата Юта. Об этом 27 октября сообщила прокурор округа Саммит Маргарет Олсон.