На северо-востоке Москвы два автомобиля полностью сгорели
На северо-востоке Москвы огонь уничтожил два автомобиля. Они полностью выгорели изнутри, передает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры последствий.
Пламя также задело ещё две стоявшие рядом машины. По предварительной информации, повреждения получили только транспортные средства — обошлось без пострадавших среди людей.
Уточняется, что пожар охватил 15 квадратных метров. К настоящему моменту огонь потушили. Специалисты работают на месте и устанавливают причины возгорания.
Ранее «Радио 1» передавало, что учителя музыки из Свердловской области отправили в СИЗО по подозрению в сексуальных домогательствах к детям в возрасте от семи до двенадцати лет. Подробности читайте в нашем материале.
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